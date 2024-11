Makedonų legendą pranokęs Savukynas: „Charakteris, o ne taktiniai ar techniniai dalykai lėmė pergalę“

G. Savukyno treniruojami Lietuvos rankininkai Vilniaus „Twinsbet“ arenoje 29:27 įveikė rezultatyviausio visų laikų Čempionų lygos rankininko Kirilo Lazarovo treniruojamą Šiaurės Makedonijos rinktinę ir žengė svarbų žingsnį 2026 m. Europos čempionato link.

Per visą tarpusavio rungtynių istoriją, Lietuvos rankininkai nuolatiniams pasaulio ir Europos čempionatų dalyviams makedonams lieka neįveikiami. G. Savukynui dar pačiam žaidžiant rinktinėje, lietuviai dukart nugalėjo makedonus 1997 m. pasaulio čempionato atrankos turnyre ir šios pergalės lėmė Lietuvos rinktinei kelialapį į pasaulio čempionato finalinį etapą.

2010 metais jau Lietuvos rinktinės trenerio poste debiutavęs G. Savukynas prieš keturiolika metų pasiekė reikiamas lygiąsias su makedonais ir 2011 m. pasaulio čempionato atrankos rungtynėse, nepaisant K. Lazarovo pelnytų net 11 įvarčių.

REKLAMA

REKLAMA

Šių metų Lietuvos ir Šiaurės Makedonijos rinktinių dvikovoje aiškiais favoritais buvo laikomi etatiniai Europos čempionato dalyviai makedonai. Tačiau tik dukart (1998 ir 2022 m.) Europos čempionate dalyvavę Lietuvos rankininkai paneigė išankstines prognozes ir iškovojo labai svarbią pergalę.

REKLAMA

„Pergalę lėmė vyrų charakteris ir atsidavimas aikštelėje visų rungtynių metu. Jie paliko visą save aikštelėje. Būtent charakteris, o ne kažkokie taktiniai ar techniniai dalykai lėmė šią pergalę, – sakė G. Savukynas. – Vyrai nei vienu momentu neabejojo galutiniu rezultatu, tai yra pergale. Jau prieš rungtynes jautėsi atmosfera, kad einame ne pažaisti, ne pakovoti, o siekti pergalės.“

Komandinę dvasią išskyrė ir Lietuvos rinktinės kapitonas Gerdas Babarskas. Pagrindinis rinktinės gynybos ramstis daug prisidėjo prie komandos sėkmės stabdant galingo stoto varžovų atakas.

REKLAMA

REKLAMA

„Labai gerai pradėjome rungtynes, agresyviai žaidėme gynyboje, neblogai puolėme. Antro kėlinio pradžioje varžovai kažkiek geriau žaidė už mus, nes neradome lengvų šansų, gynyboje susitarimai ne taip veikė, kaip pirmame kėlinyje. Bet paskutines 10-15 minučių buvo tiesiog gryna kova iki paskutinio prakaito lašo, – teigė G. Babarskas. – Vienas už kitą kovojom ir galim nulenkti galvą vienas prieš kitą, nes padarėme viską, ką turėjome padaryti. Aikštelėje kiekvienas palikome visą save ir tai lėmė pergalę. Tai yra komandinė pergalė.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Geriausiu rungtynių rankininku Lietuvos rinktinėje buvo išrinktas vartininkas Vilius Rašimas. Beveik be keitimų vartus gynęs V. Rašimas atrėmė net 16-a varžovų metimų iš 42-iejų, be to pats įvarčiu nuo savo vartų išlygino rezultatą 20:20 ir įkvėpė šeimininkus lemiamam spurtui.

„Labai džiaugiuosi vėl grįžęs į šitą aplinką. Buvau labai to pasiilgęs. Smagu, kad pasisekė padėti komandai, smagu, kad pavyko išgyventi tas emocijas, kurias jau buvau kažkiek primiršęs su rinktine. Nemeluosiu, kartais jaučiausi kaip sapne, nes buvo gera vėl jausti tą atmosferą ir palaikymą, – emocingai kalbėjo V. Rašimas. – Tikiuosi tai bus geras postūmis prieš ateinančias rungtynes. Mes čia turime galimybę žaisti už Lietuvą ir tai yra didžiulė garbė. Tos emocijos viena kitą veda, vienas kitą palaikom ir tai yra labai svarbus dalykas. Žinau, kad visi žaidėjai labai stengiasi, žinau, kad už mane komandos draugas pastovės ir aš pastovėsiu už jį. Manau, kad visi tai pamatė šiose rungtynėse.“

REKLAMA

Po pertraukos į rinktinę grįžusiam ir prieš pora dienų 35-ąjį gimtadienį atšventusiam vartininkui pagyrų negailėjo ir treneris.

„Be abejo, tikėjomės, kad Vilius gali taip iššauti. Kitaip jo nebūtume kvietę į rinktinę. Vilius pakeitė klubą ir dabar žaidžia Europos taurės turnyre ir turi didžiulę patirtį, – tvirtino G. Savukynas. – Tie rezultatai, kuriuos mes turėjome iki šiol, mūsų netenkino ir turėjome imtis pokyčių. Šiandien Vilius buvo tas, kuris daug lėmė, jog būtų iškovota pergalė.“

REKLAMA

Rezultatyviausiai Lietuvos rinktinės gretose žaidė 8 įvarčius pelnęs Aidenas Malašinskas. Paklaustas apie lemiamu momentu labai svarbius įvarčius pelniusio 38-erių metų A. Malašinsko pasirodymą, treneris nedaugžodžiavo.

„Senas vynas su metais tik gerėja“, – šypsojosi G. Savukynas.

Per dvejas rungtynes pirmą pergalę iškovoję Lietuvos rankininkai su nugalėtais makedonais dabar dalijasi 2-3 vietas. Grupėje pirmauja abi pergales iškovoję slovėnai. Grupės favoritais laikomi Slovėnijos rankininkai svečiuose tik po atkaklios kovos 29:28 įveikė be taškų liekančią grupės autsaiderę Estijos rinktinę.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Į Europos čempionatą pateks dvi geriausios grupės komandos bei keturios geriausios trečią vietą užėmusios ekipos iš aštuonių grupių.

„Ši pergalė labai svarbi, nes per paskutinius atrankos turnyrus mums vis nepavykdavo ne tik pasiekti rezultatų, bet ir parodyti tą charakterį, kurį turi Lietuvos rankinis ir kuriuo istoriškai garsėjame, kaip sportininkai kovotojai, – teigė treneris. – Bet ši pergalė yra tik viena iš sudedamųjų dalių viso atrankos ciklo. Turime nenusiraminti ir nemanyti, kad mes jau viską pasidarėme.“

REKLAMA

Europos čempionato atrankos turnyras atsinaujins kitais metais. Lietuvos rankininkai kovo mėnesį dukart iš eilės susitiks su Estijos rinktine. Gegužės mėnesį lietuviai namuose priims slovėnus, o turnyrą baigs Šiaurės Makedonijoje.

„Dar labai anksti kalbėti apie situaciją grupėje, nes sužaistos tik dvejos rungtynės iš šešerių. Dar nereikia nieko skaičiuoti, – sakė G. Babarskas. – Reikia galvoti apie kitas rungtynes. Kiekvienos artėjančios rungtynės mums yra pačios svarbiausios. Šiandien galbūt atsipalaiduosime, o kitame etape koncentruosimės į estus.“

„Norime sugrįžti į Europos čempionatą ir šiandienos pergalė buvo pirmas žingsnis Europos čempionato link, – tvirtino G. Savukynas. – Pradžią pasidarėme, bet žiūrint į kitus varžovus, nebus nei kiek lengviau.“