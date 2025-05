Francesco Acerbi kelias į Čempionų lygos finalą: alkoholizmo, vėžio ir asmeninių kovų išbandymai bei pirmasis įvartis Europos turnyruose

F. Acerbi pasiuntė kamuolį į vartus trečią teisėjo pridėto laiko minutę ir šoko į euforiją. Jis ne tik išlygino rezultatą – tai buvo pirmasis jo įvartis Europos turnyruose.

Taip jis būdamas 37-erių metų tapo vyriausiu žaidėju, įmušusiu savo pirmą įvartį Europos klubinėse varžybose. Taip F. Acerbi atlygino sau už tikrą gyvenimo pragarą, kurį turėjo įveikti, kad pasiektų šį momentą.

🇮🇹👏 Francesco Acerbi is 37-years-old and that was his first ever European goal. What a moment to do it. 🤯



Until the age of 22, Acerbi played only in the lower tiers of Italian football. Look what it meant to him. pic.twitter.com/kxDnXevwtI