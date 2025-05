Flickas didžiuojasi „Barcelona“ kovingumu, Yamalis žada sugrąžinti komandą į elitą ir siekti Čempionų lygos triumfo

„Barcelona“ atsitiesė po dviejų įvarčių ir išsiveržė į priekį 3:2 San Siro stadione, tačiau Francesco Acerbi įvartis 93-iąją minutę perkėlė dvikovą į pratęsimą, o Davide Frattesi smūgis užtikrino „Inter“ pergalę bendru rezultatu 7:6 ir vietą finale, kuriame italai susitiks su Paryžiaus „Saint-Germain“ arba Londono „Arsenal“.

„Manau, kad komanda ir žaidėjai nusipelnė pagarbos Europoje, – sakė H. Flickas. – Tačiau mes žaidžiame tam, kad laimėtume titulus. Norime jų. Kitą sezoną tai bus vienas iš mūsų tikslų. Mes sugrįšime į Čempionų lygą.“

Nuo paskutinio karto, kai „Barcelona“ pasiekė Čempionų lygos finalą, praėjo jau dešimt metų – 2015-aisiais jie įveikė Turino „Juventus“ ir iškėlė penktą trofėjų klubo istorijoje.

Nuo to laiko „Barcelona“ patyrė skaudžius pralaimėjimus prieš „Roma“ (2018 m.) ir „Liverpool“ (2019 m.), o pastaraisiais sezonais du kartus net nukrito į Europos lygą.

Šio sezono žygis iki pusfinalio įrodė, kad komanda vėl gali konkuruoti su stipriausiais Europos klubais, tačiau norint žengti kitą žingsnį, teks pagerinti gynybą – per dvejas rungtynes su „Inter“ buvo praleisti septyni įvarčiai.

„Žinoma, galėjome padaryti daugiau gynyboje, – pridūrė H. Flickas. – Galiausiai „Inter“ puolėjai yra labai geri. Jie moka laikyti kamuolį. Jie labai stiprūs, bet taip pat ir patyrę.

Mes turime jauną komandą. Žinoma, tobulėsime. Mūsų darbas – padaryti šią komandą vis geresnę. Galime tobulėti tiek gynyboje, tiek ir puolime.“

Praėjusią savaitę Barselonos olimpiniame stadione „Barcelona“ du kartus vijosi varžovus ir pasiekė lygiąsias 3:3, tačiau Milane vėl pateko į sudėtingą situaciją, kai per pirmą kėlinį praleido du įvarčius.

Lautaro Martinezas pelnė pirmąjį įvartį, o Hakanas Čalhanoglu padvigubino šeimininkų persvarą realizuodamas 11 metrų baudinį po to, kai teisėjas, peržiūrėjęs epizodą šalia aikštės, nusprendė, jog Pau Cubarsi neleistinai pargriovė L. Martinezą.

„Barcelona“ vėl grįžo į kovą – įvarčius pelnė Ericas Garcia ir Dani Olmo, o 87-ąją minutę Raphinha pirmą kartą šiose rungtynėse išvedė katalonus į priekį. Tačiau F. Acerbi ir D. Frattesi užtikrino „Inter“ pergalę ir paliko „Barcą“ be finalo.

„Inter“ vartininkas Yannas Sommeris taip pat tapo vienu iš šeimininkų klubo herojų – svarbiausiu momentu du kartus atrėmė labai pavojingus msūgius, tarp kurių buvo ir „Barca“ jaunuolio Lamine'o Yamalio labai pavojingas smūgis užsukus kamuolį.

Culers. Together in triumph. Together in heartbreak. Always Barça. 🙏💙❤️ pic.twitter.com/qXxZ5XaKzv