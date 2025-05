Emocinę įtampą jautęs Atamanas: „Žaidėjai pademonstravo nepaprastą charakterį ir niekada nepasidavė“

C. Osmanas šiose rungtynėse pagerino karjeros Eurolygoje rezultatyvumo rekordą: jis per 30 minučių pelnė 28 taškus ir atkovojo 8 kamuolius. Anksčiau C. Osmano rezultatyviausios rungtynės buvo sužaistos 2016-17 m. sezone, kai atstovaudamas „Anadolu Efes“ jis į Pirėjo „Olympiacos“ krepšį įmetė 22 taškus.

„Visa serija buvo labai sunki, – sakė E. Atamanas. – Sveikinu „Anadolu Efes“, jų žaidėjai pademonstravo nepaprastą charakterį ir niekada nepasidavė. Mes pakeitėme serijos eigą trečiosiose rungtynėse, kai laimėjome Stambule ir vėl atgavome namų aikštės pranašumą.

Šįvakar pradėjome pasitikėdami savimi, su puikia gynyba, su Osmano pagalba pelnėme taškų greitose atakose, Wenyenas Gabrielis žaidė neįtikėtinai gynyboje. Jie nesugebėjo žaisti savo žaidimo puolime. Mes demonstravome energiją ir išsiveržėme į priekį. Po to nebegavome tokio paties indėlio nuo atsarginių suolo, ypač antrojo kėlinio viduryje, ir praradome didelę persvarą. Tas pats kartojosi trečiajame kėlinyje – darėme daug klaidų, šįvakar jų buvo net 16 ir tai yra labai daug. Pagrindiniai žaidėjai prametė daug metimų, tačiau turėjome daug puolime atkovotų kamuolių. C. Osmanas buvo nuostabus – tai buvo geriausios jo rungtynės šį sezoną „Panathinaikos“ gretose. Galiausiai mes radome būdą, kaip laimėti ir patekti į finalo ketvertą.

Visa serija buvo labai sunki. Atkrintamosiose nieko lengvo nėra. „Anadolu Efes“ yra labai stipri komanda. Prieš atkrintamąsias jie atvyko į mūsų aikštelę su aštuoniomis iš eilės pergalėmis reguliariajame sezone. Buvo labai sunku. Abu Dabyje kovos visos ten būsenčios komandoms ir mes būsime viena iš jų.

Nėra lengva, kai Kendrickas Nunnas nežaidžia gerai. Jis nerado ritmo. Visos serijos metu „Anadolu Efes“ gynėsi prieš jį su dviem ar trimis žaidėjais. Šįvakar jis rado progų, pirmajame kėlinyje įmetė du metimus. Antroje rungtynių pusėje jis susinervino ir pradėjo pramesti. Taip nutinka. Svarbiausia, kad jis žaidė puikiai gynyboje. Mes esame finalo ketverte, o ten jis sužais gerai.

Dar nesu pasirengęs galvoti apie Abu Dabį. Turėjome dvi savaites streso. Man ši serija buvo emociškai labai reikšminga, nes tai yra buvusi mano komanda, su kuria sieja prisiminimai. Patyriau įtampą šioje serijoje. Dabar reikia pailsėti, o tada būsime pasiruošę finalo ketvertui. Aišku, pirmiausia – pusfinaliui.“

Eurolygos pusfinalyje gegužės 23-ią dieną „Panathinaikos“ susikaus su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“