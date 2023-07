„Formulės 1“ Silverstono etape – „McLaren“ stebuklas ir eilinė Verstappeno „pole“ pozicija

Jau pirmajame kvalifikacijos etape netrūko netikėtumų. Sustojęs „Haas“ komandos vairuotojas Kevinas Magnussenas iššaukė raudoną vėliavą, po kurios visi pilotai turėjo vieną galimybę pagerinti savo laiką. Nors atrodė, kad lyderiaujančią „RedBull“ komandą atstovaujantis Sergio Perezas skriejo neblogai, tačiau paaiškėjus kitiems laikams jis liko 16-as ir pasitraukė iš kovos dėl aukštesnių vietų rytdienos rungtynių starte.

Paskutiniame kvalifikacijos etape vyko intensyvi kova dėl pirmųjų vietų. Jau atrodė, kad pirmąją vietą užsitikrino „McLaren“ vairuotojas Lando Norrisas (1:26.961), tačiau paskutinį ratą puikiai apvažiavęs M. Verstappenas (1:26.720) nukovė iš brito „pole“ poziciją.

LANDO: "Pretty insane. My last lap was a good lap. I could hear Zak on the radio on the in lap, which is the best thing ever"

Dar didesnė sensacija nei 2-oji L. Noriso vieta kvalifikacijoje buvo jo komandos draugo Oscaro Piastri (1:27.092) pasirodymas. Jaunasis australas užsitikrino trečiąją poziciją rytojaus lenktynių startui ir už savo nugaros paliko abu „Ferrari“ pilotus bei „Mercedes“ komandą.

OSCAR: "What a qualifying session. We were almost out in Q1 and Q2, but the car was like a rocket ship in Q3"

Teigiama, kad tai buvo geriausias „McLaren“ pasirodymas Silverstono kvalifikacijoje per 15 metų. 4 ir 5 vietoje išsirikiavo abu „Ferrari“ pilotai – monakietis Charlesas Leclercas (1:27.136) bei ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis (1:27.148).

Didžiosios Britanijos GP rezultatai: