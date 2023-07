„Formulės 1“ etape Austrijoje sezono lyderis Verstappenas iškovojo eilinę pergalę

Jis su 4 pergalėmis tapo tituluočiausiu visų laikų Austrijos GP pilotu.

M.Verstappenas startavo iš „pole“ pozicijos, atlaikė monakiečio Charleso Leclerco („Ferrari“) spaudimą ir ėmė tolti nuo varžovų. Visgi, sugedus vokiečio Nico Hulkenbergo („Haas“) bolidui, buvo paskelbta virtualaus saugos automobilio fazė, kuri įnešė kiek sumaišties.

M.Verstappenas su komandos draugu meksikiečiu Sergio Perezu į boksus nesuko, o praktiškai visi jų konkurentai elgėsi priešingai, tokiu būdu praradę mažiau laiko sustojimų metu nei įprastai. Vėliau saugos automobilio fazių nebebuvo ir M.Verstappenui į boksus teko sukti lenktyniniame režime.

Olandas į trasą grįžo už ispano Carloso Sainzo jaunesniojo („Ferrari“) ir lyderiu tapusio Ch.Leclerco. M.Verstappenas juos abu greitai aplenkė, tačiau vis tiek prarado galimybę pagerinti įspūdingą rekordą

M.Verstappenas lyderiavo 249 ratus iš eilės ir pasiekė trečią ilgiausią tokią seriją istorijoje. Ilgesnes serijas istorijoje turėjo tik Alberto Ascari (305 ratai) bei Ayrtonas Senna (264).

M.Verstappenas lenktynių pabaigoje dar kreipėsi į komandą su prašymu atlikti papildomą sustojimą, kad jis galėtų nuvažiuoti greičiausią ratą ir atimti tašką iš komandos draugo S.Perezo. „Red Bull“ mėgino jį atkalbėti, bet galiausiai vykdė M.Verstappeno nurodymą.

Olandas atliko papildomą sustojimą, jo persvara prieš Ch.Leclercą buvo sumenkusi iki 2 sek., bet M.Verstappenas savo tikslą įvykdė – paskutinį ratą nuvažiavo rekordiniu tempu ir pelnė papildomą tašką.

Gana daug pilotų buvo nubausti už pasikartojantį trasų ribų kirtimą.

Dėl to nukentėjo ir britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“), galiausiai finišavęs 7-as. Be minėtų pilotų jį dar aplenkė fantastiškai važiavęs britas Lando Norrisas („McLaren“) bei ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“).

Už olando nugaros finišavo antrą podiumą šį sezoną pelnęs Ch. Leclercas. Trečias atvažiavo C. Sainzą po geros ispano gynybos galiausiai aplenkęs Sergio Perezas.

C. Sainzas tenkinosi ketvirta vieta, o už jo nugaros išsirikavo Lando Norrisas ir Fernando Alonso. Kaip minėta, septintas buvo L. Hamiltonas, už jo komandos draugas G. Russellas, o dešimtuką užbaigė Pierre'as Gasly ir Lance'as Strollas.

