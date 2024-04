„Formulės 1“ kvalifikacijoje Kinijoje – Lewiso Hamiltono fiasko ir Carloso Sainzo avarija

„Red Bull“ lyderis geriausiu bandymu ratą apsuko per 1 min. 33.660 sek. Antras liko meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“, 1:33.982), kuris vos „neprisižaidė“ pirmoje kvalifikacijos dalyje, kai užėmė vos 15-ą vietą ir pelnė paskutinį bilietą į kitą etapą.

Trečias kvalifikacijoje buvo „Aston Martin“ veteranas ispanas Fernando Alonso (1:34.148), aplenkęs abu „McLaren“ pilotus – britą Lando Norrisą (1:34.165) bei australą Oscarą Piastri (1:34.273).

Antroji kvalifikacijos dalis buvo sustabdyta po ispano Carloso Sainzo jaunesniojo („Ferrari“) avarijos. Britas išslydo iš trasos ir šiek tiek kliudė barjerus. Laimei, bolidas nebuvo rimtai pažeistas, todėl C. Sainzas galėjo pratęsti kvalifikaciją.

Galiausiai jis užėmė 7-ą vietą (1:34.297) ir buvo už komandos draugo monakiečio Charleso Leclerco (1:34.289).

Fiasko patyrė septyniskart pasaulio čempionas britas Lewisas Hamiltonas. „Mercedes“ pilotas suklydo viename iš posūkių ir užfiksavo vos 18-ą rezultatą (1:35.573). Tai pirmas kartas nuo 2022 m. kovo, kai britas nepateko į antrąją kvalifikacijos dalį.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Five poles in a row in 2024 for Max Verstappen 😮#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/NdIRvnHzMW