„Formulės 1“ kvalifikacijoje – fantastiškas „McLaren“ pasirodymas ir neįtikėtinas Hamiltono kuriozas

„Pole“ poziciją iškovojo britas Lando Norrisas (1:22.595 min.), o antras buvo australas Oscaras Piastri (1:22.804). Dabar jau tik stebuklas galėtų sutrukdyti „McLaren“ iškovoti konstruktorių taurę.

Trečias startuos „Ferrari“ pilotas ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis (1:22.824), o ketvirtas – sensaciją sukūręs vokietis Nico Hulkenbergas („Haas“, 1:22.886). Olandas Maxas Verstappenas kurį laiką lyderiavo trečioje kvalifikacijos dalyje, bet paskutinis jo bandymas buvo prastas, o varžovai vis gerino laikus ir olandas nukrito iki 5-os vietos (1:22.945).

Tik 7-as startuos britas George‘as Russellas („Mercedes“, 1:23.132), nusileidęs net ir prancūzui Pierre‘ui Gasly („Alpine“, 1:22.984). Nieko ypatingo neparodė ir meksikietis Sergio Perezas, užėmęs 10-ą vietą („Red Bull“, 1:23.264).

Nedideli „Ferrari“ šansai kovoti dėl konstruktorių taurės kvalifikacijoje sumenko iki minimumo. Monakietis Charlesas Leclercas antroje kvalifikacijos dalyje nuvažiavo greičiausią ratą, bet netrukus prarado savo rezultatą, nes pirmajame posūkyje buvo visais 4 ratais už trasos ribų. Tai nubloškė Ch.Leclercą į 14-ą vietą. Kadangi monakietis gavo 10 starto pozicijų baudą už bolido baterijos keitimą, tai sekmadienį startuos paskutinis.

Paskutinė kvalifikacija „Mercedes“ komandoje itin nesėkmingai susiklostė britui Lewisui Hamiltonui. Prieš jį važiavęs danas Kevinas Magnussenas („Haas“) skubėjo pasitraukti iš kelio ir numušė stulpelį. Tas stulpelis nukrito ant trasos ir L.Hamiltonas jį...„pasigavo“. Britas visą likusį ratą nuvažiavo su tuo stulpeliu po jo bolidu ir nepakilo iš 18-os vietos (1:23.887).

