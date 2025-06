FIFPro siūlo keturių savaičių privalomą poilsio laikotarpį futbolininkams dėl augančio krūvio ir žaidėjų sveikatos rizikos

Prieš sekmadienį JAV prasidedant FIFA pasaulio klubų taurei, dar labiau apkraunančiai jau ir taip perpildytą futbolo tvarkaraštį, „FIFPro“ paskelbė naujo nepriklausomo tyrimo rezultatus. Tyrime dalyvavo 70 fizinio rengimo ir medicinos ekspertų, kurie pateikė siūlymus geriau apsaugoti futbolininkus.

Pateikta dvylika rekomendacijų, tarp jų – minimalus keturių savaičių poilsio laikotarpis tarp sezonų bei dar keturios savaitės pasirengimo naujam sezonui.

Taip pat siūloma garantuoti bent vieną aiškią poilsio savaitę sezono viduryje ir įvesti specifines krūvio ribojimo priemones jaunesniems nei 18 metų žaidėjams, tokiems kaip „Barcelona“ ir Ispanijos talentas Lamine'as Yamalis.

„FIFPro“ teigia, kad tai „labiausiai išsamus iki šiol ekspertų sutarimas“. Visi tyrimo dalyviai buvo anonimiškai susiję su futbolo klubais arba nacionalinėmis rinktinėmis. Kiekvienai rekomendacijai pritarė daugiau nei 75 proc. ekspertų.

„Šis tyrimas atspindi saugumo standartus, grindžiamus nepriklausomomis medicinos ir fizinio rengimo specialistų nuomonėmis, kurie dirba profesionaliame futbole ir supranta, kokį fizinį bei psichologinį krūvį patiria žaidėjai, – sakė „FIFPro“ medicinos direktorius dr. Vincentas Gouttebarge'as. – Jei visi sutinkame, kad sveikata svarbiausia, turime įgyvendinti šias apsaugos priemones.“

„FIFPro“, atstovaujanti daugiau nei 65 tūkst. profesionalių vyrų ir moterų futbolininkų, jau seniai siekia apriboti krūvį vis daugiau rungtynių turinčiame futbole.

Šis sezonas atnešė papildomas dvi grupės rungtynes UEFA Čempionų ir Europos lygose, o jį vainikuos naujo formato FIFA pasaulio klubų taurė, kurioje per 29 dienas varžysis 32 komandos. Taip pat kitą vasarą pasaulio čempionatas JAV, Kanadoje ir Meksikoje bus išplėstas iki 48 komandų.

Keturių savaičių poilsio ir keturių savaičių pasirengimo laikotarpis yra gana įprastas daugumai Europos aukščiausio lygio žaidėjų, tačiau tokių vasarų kaip ši laikotarpiu, kai vyksta ir klubų pasaulio taurė ar pasaulio čempionatas, tai tampa sunkiai įgyvendinama.

FIFA pasaulio klubų taurė truks iki liepos 13 d., o tai yra maždaug penkios savaitės prieš 2025–26 m. sezono pradžią rugpjūčio 16–17 dienomis Anglijos ir Ispanijos lygose. Pernai futbolininkai, dalyvavę Europos čempionate, paprastai turėjo vos trijų savaičių vasaros pertrauką prieš sutrumpintą pasiruošimo laikotarpį.

„FIFPro“ taip pat ragina labiau atsižvelgti į kelionių krūvį, užtikrinti privalomą savaitinį poilsį bei taikyti specifinius ribojimus jaunesniems nei 18 metų futbolininkams. Taip pat tikima, kad turėtų būti numatyta poilsio pertrauka sezono viduryje, kurios „Premier“ lyga yra atsisakiusi, kad galėtų pratęsti vasaros atostogas.

Pastaraisiais metais „FIFPro Europe“ jau stojo į atvirą konfrontaciją su FIFA, siekdama pakeitimų.

FIFA savo ruožtu tvirtina, kad kalta ne ji, o vidiniai klubiniai turnyrai.

„Būkime atviri: FIFA pasaulio klubų taurė nėra atsakinga už tvarkaraščio perkrovą, – teigė FIFA atstovas. – Tai turnyras, vykstantis kartą per ketverius metus, kuriame daugiausia septynias rungtynes gali sužaisti tik dvi komandos, pasiekusios finalą.

Kaip patvirtino nepriklausomi tyrimai, FIFA tenka tik maža dalis visų sezono rungtynių. Kalbant apie klubus – tai sudaro mažiau nei 1 proc.“

Atvejai, paskatinę tyrimus, susiję su Madrido „Atletic“ ir Argentinos rinktinės žaidėju Julianu Alvarezu ir „Manchester United“ ir Portugalijos atstovu Bruno Fernandesu.

FIFA pasaulio klubų taurėje rungtyniausiantis J. Alvarezas iš esmės praktiškai nesiilsi nuo 2023 m. vasaros.

Neįtikėtinas tvarkaraštis lėmė, kad jis 2023–24 m. sužaidė pilną sezoną su „Manchester City“, po to prisijungė prie Argentinos rinktinės tiek „Copa America“, tiek olimpinėse žaidynėse Paryžiuje.

„FIFPro“ pranešimas atskleidė, kad praėjusį sezoną J. Alvarezas buvo 83 rungtynių paraiškose, iš kurių sužaidė 75 rungtynes klube ir rinktinėje. Po paskutinio mačo Paryžiuje jis už maždaug 96 mln. eurų persikėlė į „Atletico“ ir debiutavo po 17 dienų.

Šiame sezone jis jau spėjo sužaisti 64 rungtynes, paskutinės iš jų – pasaulio čempionato atrankos dvikova su Kolumbija (1:1). Jei „Atletico“ pasieks finalą, JAV turnyre jo dar gali laukti iki 7 rungtynių. Tik tada 25-metis galės pailsėti, nes „La Liga“ prasideda rugpjūčio 17 d.

„Žaidėjų galimybė ilsėtis ir atsigauti vis labiau nyksta, o tai gali trumpinti karjerą ateityje“, – teigiama „FIFPro“ ataskaitoje.

Tuo tarpu Portugalijos pergalė praėjusį sekmadienį UEFA Tautų lygos finale baigė B. Fernandeso sezoną, prasidėjusį beveik prieš 10 mėnesių Anglijos Supertaurės dvikovoje su „Manchester City“.

Jis sužaidė 66 rungtynes klube ir rinktinėje, o skaičius galėjo būti dar didesnis, jei ne diskvalifikacijos sezono pradžioje. Be to, čia neįtrauktas ir klubo turas po Malaiziją ir Honkongą, vykęs prieš pat paskutinius pasirodymus rinktinėje.

Ilgos taurės kampanijos tiek vietiniuose, tiek Europos turnyruose dar labiau apkrovė B. Fernandeso grafiką nuo jo prisijungimo prie „Man United“ iš Lisabonos „Sporting“ 2020 m. Nuo to laiko jis pirmauja pagal žaidimo minutes elitiniame lygyje.

Remiantis „Opta“ duomenimis, nuo 2020–21 m. sezono B. Fernandesas sužaidė 17 rungtynių daugiau nei bet kuris kitas žaidėjas penkiose stipriausiose Europos lygose.

Bruno Fernandes has played the most minutes out of any player in Europe's top five leagues since 2020/21:



🥇 Bruno Fernandes - 22,823

🥈 Alex Remiro - 21,576

🥉 Jan Oblak - 21,273



Reliable. 💪



(Via: @TheAthleticFC) pic.twitter.com/HvfWgzhf94