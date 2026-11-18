Vis tik abu tautiečiai žibėjo: Arnas Šakenis per 31 minutę pelnė 19 taškų (7/10 dvit., 5/6 baud.), atkovojo 10 kamuolių, 2 kartus prasižengė, blokavo metimą, rinko 26 naudingumo balus.
Gedimino Oreliko sąskaitoje – 26 taškai (3/4 dvit., 5/10 trit., 5/5 baud.), 5 atkovoti kamuoliai, 6 perdavimai, pražanga, klaida, 2 perimti kamuoliai ir 32 naudingumo balai per 31 minutes.
Jų ekipai taip pat 17 taškų rinko Jamesas Frazieris, nugalėtojams 20 pelnė Johnathanas Massie (7 atk. kam., 6 rez. perd.).
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