„Ferrari“ pilotus aplenkęs Maxas Verstappenas vėl pirmas kvalifikacijoje

Vėl greičiausias buvo olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“, 1:27.241 min.). Jis laimėjo 6-ą kvalifikaciją šiemet iš tiek pat galimų. Įdomu tai, kad tiek pernai, tiek užpernai M.Verstappenas Majamyje nebuvo laimėjęs kvalifikacijos.

Antras buvo ispanas Charlesas Leclercas („Ferrari“, 1:27.382), trečias – ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Ferrari“, 1:27.455). Jiems pavyko aplenkti antrąjį „Red Bull“ pilotą meksikietį Sergio Perezą (1:27.460). Toliau pagal greitį rikiavosi „McLaren“ ir „Mercedes“ pilotai.

Nesėkmingai kvalifikacija susiklostė „Aston Martin“ pilotams: kanadietis Lance‘as Strollas buvo 11-as (1:28.222), o ispanas Fernando Alonso – vos 15-as (1:28.427). Abu šie pilotai prieš tai sprinte pateko į avariją.

Kvalifikacijoje prastai pasirodė australas Danielis Ricciardo („RB“, 1:28.617), užėmęs vos 18-ą vietą. Prieš tai šeštadienį sprinte jis buvo vienas iš lenktynių herojų, finišavęs 4-as ir pelnęs pirmuosius sezono taškus.

Ready for race day in Miami 😎



Here's your #MiamiGP starting grid! 🌴#F1 pic.twitter.com/IGqOI4M2sL