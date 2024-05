Majamio trasos sprinte čempionas neturėjo sau lygių

Lenktynių startą paženklino masinė avarija. Ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“) pateko į komandos draugo kanadiečio Lance‘o Strollo („Aston Martin“) ir brito Lewiso Hamiltono („Mercedes“) „sumuštinį“. Netrukus dar buvo kliudytas britas Lando Norrisas („McLaren“), kuriam ir L.Strollui lenktynės baigėsi, o F.Alonso krito į rikiuotės galą.

Po kelių ratų saugos automobilis pasitraukė iš trasos, o visą laiką pirmavęs M.Verstappenas ramiai laimėjo sprintą. Antras be didesnių problemų buvo monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“).

Vėl stebinęs australas Danielis Ricciardo („RB“) po starto aplenkė meksikietį Sergio Perezą („Red Bull“). Vėliau S.Perezas susigrąžino trečią vietą, bet D.Ricciardo vis tiek džiaugėsi ketvirta pozicija, mat tai buvo pirmieji jo sezono taškai.

Penktas buvo ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis („Ferrari“), taip ir neaplenkęs D.Ricciardo. Už ispano finišavo australas Oscaras Piastri („McLaren“) bei vokietis Nico Hulkenbergas („Haas“).

Britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“) paskutiniame rate aplenkė japoną Yuki Tsunodą („RB“) ir finišavo 8-as, tačiau netrukus buvo pranešta, kad britui skirta 20 baudos sek. už greičio viršijimą boksuose.

Tai nubloškė britą į 16-ą vietą, o Y.Tsunoda gavo paskutinį tašką. Baudos sekundes rinko ir danas Kevinas Magnussenas („Haas“). Jis, gindamasis nuo L.Hamiltono, ne sykį išvažiavo už trasos ribų ir susirinko 20 baudos sek.

