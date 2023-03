Fechtavimo federacija nesiliauja stebinti: solidarumą demonstravusiai amerikietei liepė slėpti Ukrainos vėliavą

Vieni sportininkai parodė savo prieštaravimą pasisakydami prieš tokį sprendimą, o kiti nusprendė nepasitenkinimą veiksmais pademonstruoti viešai.

Fechtavimą sportuojanti ir Ohajo valstijoje besimokanti ukrainietė Darij Myroniu buvo viena iš sportininkų nusprendusių parodyti savo prieštaravimą konkrečiais veiksmais. Mergina varžybų vykusių Pietų Korėjoje metu uždėjo savo gimtinės Ukrainos vėliavą ant draugės iš JAV rankos.

Tačiau šis gestas buvo greitai pastebėtas ir FIE liepė paslėpti raištį su Ukrainos vėliava. Tiesa, tokį savo sprendimą FIE pagrindė tuo, jog sporto arenose tokios simbolikos būti negali, kadangi tai prieštarauja taisyklėms.

Fencing athletes united against @FIE_fencing decision to allow Russia and Belarus to compete in international sport. @Olympics and FIE continues to be on the wrong side of history. @GlobalAthleteHQ @athleten_de pic.twitter.com/VH5s08rJL1