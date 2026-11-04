Europos rankinio čempionato atranka: Kroatija – Lietuva (GYVAI)

Lietuvos rinktinė pateko į pirmąją atrankos grupę, kurioje taip pat varžosi Kroatijos, Nyderlandų ir Suomijos nacionalinės komandos. Iš viso atrankoje dalyvauja 32 rinktinės, suskirstytos į aštuonias grupes. Kiekviena komanda sužais po šešerias rungtynes, o kelialapius į finalinį Europos čempionato etapą iškovos po dvi geriausias kiekvienos grupės rinktines bei keturios geriausios trečiąsias vietas užėmusios ekipos.
Kroatijos nacionalinė komanda yra ne kartą iškovojusi medalius svarbiausiuose tarptautiniuose turnyruose, todėl pirmosios atrankos rungtynės lietuviams taps rimtu išbandymu.
Lietuvos rankinio rinktinės sudėtis:
Po keturių dienų Lietuvos rinktinė sužais pirmąsias rungtynes namuose. Lapkričio 8 dieną Tauragėje lietuvių lauks akistata su Nyderlandų rankininkais, kurie dalyvavo keturiuose pastaruosiuose Europos čempionatuose, o 2026 metų pirmenybėse užėmė 15-ąją vietą.
Lietuvos ir Nyderlandų nacionalinės komandos jau yra susitikusios Europos čempionato atrankoje. 2010 metais vykusios abi tarpusavio rungtynės baigėsi lygiosiomis. Pirmajame susitikime Panevėžyje komandos sužaidė 19:19, o atsakomojoje dvikovoje Nyderlanduose buvo užfiksuotas rezultatas 25:25.
Po lapkričio mėnesio rungtynių atrankos turnyras tęsis 2027 metų kovą, kai Lietuvos rinktinė dukart susitiks su Suomijos nacionaline komanda. Pirmoji dvikova vyks Suomijoje, o atsakomosios rungtynės Lietuvoje. Gegužę lietuviai namuose priims Kroatijos rinktinę, o atrankos ciklą užbaigs išvykos rungtynėmis su Nyderlandais.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.