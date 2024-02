Europos krepšinio čempionato atrankos reitinge Lietuvos rinktinė smuktelėjo žemyn

Paskelbta, kad Lietuvos rinktinė iš 5-os pozicijos nukrito į 8-ąją. Mūsiškiai atrankos pradžioje turi iškovoję vieną pergalę, kai įveikė lenkus, bei yra patyrę vieną nesėkmę, kadangi svečiuose nusileido Estijos rinktinei.

„Pagalvokime, kad jeigu atranka pasibaigtų dabar, lietuviai nepatektų į Europos čempionatą. Lietuviai džiaugėsi pergale prieš lenkus, bet viskas greitai baigėsi, kai po kelių dienų pralaimėjo estams. Kitame „lange“ lietuvių laukia dvejos rungtynės su Šiaurės Makedonija ir ten jau laimėti būtina. Mes kažkur matėme šią istoriją, tiesa?“, – rašoma pranešime.

Reitingo lydere tapo Serbija, aplenkusi prancūzus. Į trejetuką įšoko latviai, toliau rikiuojasi Graikijos ir Italijos rinktinės. Net iš 22-os į 10-ąją vietą pakilo abi pergales atrankoje kol kas iškovoję estai.

🚨 𝗡𝗘𝗪 𝗡𝗨𝗠𝗕𝗘𝗥 𝗢𝗡𝗘 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧 🚨



Thoughts on Volume 2 of our @LiveSmart #EuroBasket 2025 Qualifiers Power Rankings? 🤔



📊 Click below for the full list.