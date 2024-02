Mantas Rubštavičius Australijos lygos įkrintamosiose buvo išvarytas iš aikštės

Mantas Rubštavičius nugalėtojams per 18 minučių surinko 5 taškus (1/2 dvit., 1/2 trit.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, tačiau prasižengė 5 kartus bei suklydo 1 sykį.

Trečiajame kėlinyje lietuvis išvytas iš aikštės. Jam buvo skirta techninė, o netrukus teisėjai dar užfiksavo nesportinę pražangą. Ją jis gavo, kai alkūne kliudė varžovą.

Mantas Rubštavičius has been ejected from the game following this play.



Catch the Finals action live on ESPN via Kayo 📺 pic.twitter.com/uRcp5r6iWX