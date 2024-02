Pamatykite: įspūdingas metimas su sirena nuliūdino skriejusį Luka Dončičių ir išplėšė „Cavaliers“ pergalę

Nors tikslint paskutinėms rungtynių minutėms Dalasas buvo priekyje, šią pergalę nulėmė įspūdingas Maxo Struso metimas iš vidurio aikštės, likus 2,9 sekundės, kuris ir persvėrė rezultatą – 121:119.

Tai buvo penktasis tolimas „Cavaliers“ krepšininko metimas per paskutines mačo minutes. Po rungtynių jis teigė, jog jautė, kad šis metimas pasieks savo tikslą.

„Paskutiniai penki metimai buvo labai geri, – sakė jis. – Pajutau ritmą ir smagu, kai tai pavyksta. Kiekvieną kartą mesdamas jaučiau, kad pataikysiu, ir taip ir buvo. Taip pat ir su paskutiniuoju.“

WHAT A SHOT!



Max Strus wins it in Cleveland with a HALFCOURT SHOT at the buzzer 🚨 #TissotBuzzerBeater #YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/EPtvANMNhr

