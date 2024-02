Jonas Valančiūnas nesublizgėjo, tačiau „Pelicans“ susitvarkė su traumų kamuojama Niujorko ekipa

J. Valančiūnas rungtynėse nebuvo ryškus. Per 23 minutes aikštelėje jis pelnė 7 taškus (2/6 dvit., 3/4 baud.) ir atkovojo 9 kamuolius.

„Pelicans“ gretose ryškiausiai žibėjo Trey Murphy III, kuris pelnė 26 taškus, o dar 24 pridėjo Brandonas Ingramas.

Įpusėjus mačui „Pelicans“ pirmavo tik 48:47, tačiau pelnė pirmuosius 10 antrosios rungtynių pusės taškų. Likus kiek mažiau nei 5 min.. iki trečiojo ketvirčio pabaigos J. Valančiūno dėjimas padidino pranašumą iki dviženklio – 65:52.

Vėliau „Knicks“ sugebėjo priartėti iki septynių taškų ir ketvirčio pabaigoje atsiliko 7 taškais, tačiau ketvirtąjį kėlinį Naujasis Orleanas pradėjo spurtu 6:0 ir vėl išsiveržė į priekį 13 taškų skirtumu.

