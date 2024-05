Europos futbolo čempionato šeimininkų sudėties sąraše – keli netikėtumai

Rinktinės treneris Julianas Nagelsmannas paskelbė, kad čempionate nebus gerą sezoną žaidžiančio ir kartu su Dortmundo „Borussia“ į Čempionų lygos finalą patekusio gynėjo Matso Hummelso.

Sąraše nėra ir jo komandos draugo Juliano Brandto, nežais ir Miuncheno „Bayern“ futbolininkai Leonas Goretzka bei Serge'as Gnabry.

Tarp ryškesnių pavardžių nebus ir Nikloso Sules ar Timo Wernerio.

Kalbėdamas apie M. Hummelso ir L. Goretzkos nebuvimą saraše, rinktinės treneris J. Nagelsmannas sakė: „Su jais abiem ilgai kalbėjomės. Suprantama, kad jie yra nuliūdę. Jie buvo emocingi, bet pokalbiai nebuvo pikti“.

🚨🇩🇪 OFFICIAL: Germany preliminary squad for Euro 2024 has been confirmed by Julian Nagelsmann.



⛔️ Hummels, Goretzka, Brandt, Adeyemi, Süle plus Werner and Gnabry are OUT of the squad.



One more player [or more] will be left out of the squad before the start of the Euros. pic.twitter.com/YiPxEoIfls

