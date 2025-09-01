Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Europos čempionatas: Švedija – Juodkalnija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-09-01 13:00 / šaltinis: krepsinis.net
Europos čempionate Lietuvos (2/1) varžovų maču startuoja ketvirtasis turas.

Juodkalniečiai mačo pradžioje nežymiai pirmauja (FIBA nuotr.)

0

Dėl vietos atkrintamosiose tarpusavyje grumsis Švedija (1/2) ir Juodkalnija (0/3).

Juodkalniečiai lietuviams nusileido 67:94, o švedai Rimo Kurtinaičio auklėtinius testuos paskutiniame grupės mače.

Švedų pergalė prieš juodkalniečius jau užtikrintų lietuviams vietą atkrintamosiose, bet balkanų triumfas palengvintų kelią link aukštesnės vietos grupėje, jei nepavyktų įeiti suomių (3/0).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rungtynių eiga:

Rungtynės startavo nerezultatyviai, o įpusėjus pirmam kėliniui dėjimu rezultatą lygino Pelle’as Larssonas – 8:8. Juodkalniečius nuo trijų tritaškių salvės atskyrė tik apmaudžiai išsisukęs Kyle’o Allmano metimas (14:8). Barra Njie perėmęs kamuolį įkrovė iš viršaus, o kitoje atakoje surengė rezultatyvų prasiveržimą – 15:18.

Antrajame ketvirtyje švedai sugeneravo spurtą 8:0 ir Viktoro Gaddeforso metimu išsiveržė į priekį – 30:29. Tuomet solo atkarpą surengė Vladimiras MIhailovičius, pataikęs du tritaškius, o mesdamas trečiąjį išprovokuodamas pražangą (37:30). Pirmąją mačo pusę uždarė P.Larssono baudų metimai – 34:40.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

