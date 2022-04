Eurolygos vadovas pasakė, ką galvoja apie Rusijos klubų perspektyvas Eurolygoje kitame sezone

J. Bertomeu pareiškė, kad jeigu Rusijos sukeltas karas Ukrainoje toliau tęsis, šios šalies komandos vargu ar sugrįš.

„Dar per anksti apie tai kalbėti. Turėsime pamatyti, kokia bus situacija. Po finalinio ketverto bus aiškiau. Jeigu toliau bus taip, kaip dabar, Rusijos klubams bus sunku sugrįžti. Mes komandoms pasiūlysime kai kuriuos dalykus…“, – kalbėjo ispanas.

Sezono Eurolygoje nebaigė Maskvos CSKA, Sankt Peterburgo „Zenit“ ir Kazanės „Unics“ komandos.

Manoma, kad jų vietas galėtų užimti „Valencia“, Bolonijos „Virtus“ ir Belgrado „Partizan“.

