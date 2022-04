Siaubas Irpinėje: okupantai pradėjo šaudyti į moteris ir mergaites, o vėliau jas pervažiavo su tanku

Tuo metu Irpinės miesto meras Oleksandras Markušinas, duodamas interviu žiniasklaidai, įvardijo pasibaisėtiną okupantų elgesį.

Pasak jo, Rusijos kariuomenė pradėjo šaudyti į moteris ir mergaites, o vėliau jas pervažiavo tankais.

In #Irpen, the occupiers shot women and girls and then drove tanks over them



The mayor of the city, Oleksandr Markushin, said this in an interview pic.twitter.com/PGmcyzQYdV