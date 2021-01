Eurolyga linksmai: graiko atsakymas apie Šarą prajuokino žurnalistę

Po Eurolygos rungtynių, kaip ir įprasta, žurnalistas karštam komentarui pasikviečia nugalėjusios komandos geriausius žaidėjus ir vyriausiąjį trenerį. Vienu iš žaidėjų tapo „Barcos“ atakų vedlys N. Calathesas.

„Nickai, dar vienas puikus tavo pasirodymas. Turiu pasakyti, kad vyr. treneris eidamas po interviu leido suprasti, kad pergalę iškovojote dėl Jūsų. Kaip dėl to jaučiatės?“, – tokio klausimo sulaukė N. Calathesas.

Didžiulį šypsnį išspaudęs graikas atsakė nemanantis, kad treneris galėjo jį taip pagirti.

„Tai reiškia, kad žaidžiau blogai“, – kikeno 12 taškų pelnęs ir 7 rezultatyvius perdavimus atlikęs įžaidėjas.

„Barcelona“ šį sezoną iškovojo 17 pergalių ir patyrė 6 pralaimėjimus. Katalonai užkopė į Eurolygos turnyrinės lentelės viršūnę.

A compliment from coach or no? pic.twitter.com/XfW1oVcrBp