Euro 2020 atkakliame titanų mūšyje bilietą į ketvirtfinalį iškovojo Anglija

Ketvirtfinalyje anglais susikaus su Švedijos ir Ukrainos poros nugalėtoju.

Anglai šia pergale nutraukė ilgą nesėkmių seriją prieš vokiečius. Paskutinįkart Anglija Vokietiją didžiųjų turnyrų atkrintamosiose varžybose buvo nugalėjusi dar 1966-ųjų pasaulio čempionato finale.

Abi komandos Vemblio stadione gana apylygiai pradėjo mačą.

Pirmieji pavojingesnę situaciją susikūrė vokiečiai, kai turėjo šansą smūgiuoti baudos smūgį labai pavojingoje aikštės vietoje.

Bet smūgis ne itin pavyko ir anglai apsigynė.

Tada jau anglai surengė kelias atakas. Iš pradžių Raheemas Sterlingas pabandė įveikti vokiečių vartininką, o pirmajam kėliniui persiritus į antrąją pusę Hary Maguire’as pavojingai galva smūgiavo į vartus.

Vis dėlto, nepaisant aštresnių atakų, žaidimas buvo apylygis.

Kėliniui artėjant pabaigos komandos pagaliau sukūrė geras situacijas pasižymėti.

Iš pradžių Timo Wernerio smūgį puikiai atlaikė J. Pickfordas.

Paskui jau anglai galėjo išsiveržti į priekį, kai Harry Kane’as jau buvo apėjęs M. Neuerį, bet paskutinę sekundę vokiečių gynėjas išmušė kamuolį jam iš po kojų ir neleido pelnyti gana lengvo įvarčio.

Antrasis kėlinys prasidėjo gana ramiai. Abi komandos kartas nuo karto pabandydavo sužaisti aštriau, bet vis pritrūkdavo tikslumo.

Vis dėlto tai buvo tarsi tyla prieš audra. 75 minutę anglai surengė puikią komandinę ataką, kurioje dalyvavo keturi žaidėjai.

Galiausiai gynėjas Luke’as Shaw iš krašto puikiai skersavo kamuolį į baudos aikštelę, o ten buvęs R. Sterlingas vienu lietimu išvedė Angliją į priekį.

Netrukus vokiečiai galėjo ir išlyginti rezulatą, bet vienas prieš vartininką iššokęs Thomasas Mulleris net nepataikė į vartų plotą.

Neįmušė vokiečiai, čia pat anglai atsakė įvarčiu. H. Kane'as sulaukė tikslaus perdavimo ir smūgiu galva iš arti įtvirtino anglų pergale.

Galiausiai anglai atlaikė varžovų visus bandymus ir iškovojo pergalę bei bilietą į turnyro ketvirtfinalį.

RUNGTYNIŲ EIGA:

Antrasis kėlinys:

90 min. Viskas, Anglija triumfuoja 2:0!

85 min. 2:0! H. Kane'as! Sulaukęs tikslaus perdavimo galva dvigubina anglų pranašumą.

80 min. Kokia proga...Thomasas Mulleris iššoko vienas prieš vartininką ir turėjo puikų šansą išlyginti rezultatą, bet net nepataikė į vartų plotą.

75 min. ĮĮĮĮĮĮĮVAAAARRTIS!. Puikus komandinis anglų įvartis. Luke'as Shaw surado baudos aikštelėje R. Sterlingą, kuris vienu lietimu išvedė anglus į priekį 1:0.

69 min. Abi komandos žaidžia gana atsargų futbolą. Niekaip nepavyksta susikurti aštresnių situacijų.

49 min. Jordanas Pickfordas gelbėja anglus. Galingą smūgį vienu lietimu paleido K. Havertzas. Stiprus smūgis, gera proga pasižymėti, bet šįkat vartininkas sužaidė patikimai.

46 min. Prasideda antrasis mačo kėlinys. Vokiečiai jį pradėjo keliomis pavojingesnėmis atakomis, bet žaidimą vis dar galima vadinti apylygiu.

Pirmasis kėlinys: Vokietija 0:0 Anglija

