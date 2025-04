ESPN: tikimasi, kad Carlo Ancelotti treniruos Brazilijos rinktinę birželį vyksiančios pasaulio čempionato atrankos metu

Nepaisant to, jog oficialaus susitarimo vis dar nėra pasiekta, C. Ancelotti pranešė federacijai, jog gali pradėti planuoti jo atvykimą. Tikimasi, kad strategas atvyks į Rio de Žaneirą gegužės 26 dieną, praėjus vos dienai po to, kai Madrido „Real“ sužais paskutines savo sezono rungtynes Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse.

C. Ancelotti turi su „karališkuoju“ klubu galiojantį kontraktą iki 2026 metų birželio mėnesio. Strategas turėjo kalbėtis su „Real“ prezidentu Florentino Perezu, jog pasiektų susitarimą palikti klubą pasibaigus šiam sezonui.

Priminsime, jog C. Ancelotti kartu su „Real“ iškovojo tris UEFA Čempionų lygos titulus, du kartus triumfavo „La Liga“ pirmenybėse. Visgi šis sezonas yra nuviliantis: madridiečiai baigė savo pasirodymą Čempionų lygos ketvirtfinalyje, pralaimėjo Ispanijos Karaliaus taurės finalą prieš „Barceloną“, o „La Liga“ pirmenybėse atsilieka nuo lyderių katalonų keturiais taškais.