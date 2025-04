Rokas Lukošaitis. Įspūdingiausi žaidimų atgimimai: ką verta sužaisti šiandien?

REKLAMA

„Resident Evil“

Ne paslaptis, jog esu didžiulis Resident Evil serijos fanas, o kiekvienas šios franšizės žaidimas man kelia ypatingus prisiminimus. „Absoliutaus Blogio“ žaidimus ir filmus prisimenu dar nuo vaikystės, kai tėvai juos žaisdavo vakarais, kai su seserimi jau būdavome nuėję miegoti. Vėliau pradėjau juos žaisti ir pats. Vienas pirmųjų jų buvo Resident Evil 2, kurio perdarytą (Remake) versiją turime ir šiandien. Mano nuomone, tai – labai pasisekęs perdirbinys, kurį drąsiai gali net neturintys jokios patirties su šios franšizės žaidimais

Tačiau visų laikų mano mėgstamiausias Resident Evil žaidimas išlieka ketvirtoji serijos dalis. Resident Evil 4 – tai tiesiog fantastiškai pavykęs kūrinys. Peržaidęs naująją versiją vėl galėjau pasinerti į įspūdingus Leon (pagrindinio personažo) nuotykius, gelbstint prezidento dukrą Ashley. Originalųjį žaidimą esu žaidęs mažiausiai penkiolika kartų, tačiau Resident Evil 4 Remake buvo absoliučiai tai, ko ir norėjosi. Perdaryta žaidimo versija išlaikė pagrindinius akcentus bei žaidimo vietas, personažus ir visą tai, kas buvo pagrindu šios serijos žaidimuose.

„The Last of Us“

Kitas, mano nuomone, fantastiškas žaidimo perdirbinys yra The Last of Us pirmoji dalis. Originalusis „Paskutiniųjų iš mūsų“ žaidimas pasirodė 2013-aisiais, tačiau po devynerių metų pasaulį išvydo šio žaidimo perdirbinys. Remiantis mano asmenine patirtimi, abu The Last of Us žaidimai yra tarp geriausių visų laikų žaidimų, todėl juos sužaisti šiandien – tiesiog privaloma.

Perdarytas žaidimas įgavo visiškai naują įvaizdį, patobulintą, gyvą pasaulį, įdomias ir įsimenančias kovas. Be to, visi žaidime rodomi filmukai (cutscenes) yra nufilmuoti vaidinant realiems aktoriams, todėl jie atrodo itin natūraliai ir emocionaliai.

Taip pat verta paminėti, kad ir antroji žaidimo dalis sulaukė „Remastered“ versijos, tačiau čia tokios revoliucijos kaip pirmoje dalyje nematyti. Tiesą sakant, kyla klausimas, ar apskritai šiai daliai reikėjo naujo leidimo, nes ji ir taip buvo puiki.

„Mafia“

Nuo fantastikos – prie realybės. Mafia – vienas didžiausių ir ryškiausių vardų visoje žaidimų industrijoje. Ne paslaptis, kad šios serijos gerbėjai su nekantrumu laukia Mafia: The Old Country, kuris turėtų pasirodyti jau šių metų rugpjūčio 8 dieną. Tačiau kol kas trumpai aptarsiu ir pasidžiaugsiu tuo, ką turime šiandien.

Nors originalieji Mafia žaidimai skaičiuoja ne pirmą dešimtį metų, serijos kūrėjai išleido ir 3-jų savo žaidimų Remasterius. Jei šių žaidimų dar nesate žaidę, fanų ir kritikų nuomone, jie turėtų užimti garbingą vietą jūsų žaidimų bibliotekoje (ypač pirmosios dvi dalys). Definitive Edition versijos leidžia iš naujo pasinerti į italų mafijos nuotykius, kurie perteikti šiuolaikiškomis grafikomis. Tai – absoliuti žaidimų rekomendacija kiekvienam.

„Dead Space“

Grįžtame prie fantastikos. Jei esate kosmoso ir jame tūnančių pabaisų fanas, tikriausiai esate girdėję apie Dead Space žaidimų seriją. 2023-aisiais pasirodė originaliojo Dead Space perdaryta (Remake) versija. Kritikų ir žaidėjų puikiai įvertintas perdirbinys leidžia vėl sugrįžti į kosminius erdvėlaivius, kuriuose kovosite su žiauriais monstrais, atliksite pavestas užduotis ir bandysite išgyventi.

Labai rekomenduoju internete pasižiūrėti, kaip atrodo ši atnaujinta versija – ji stulbinančiai realistiška. Vis dėlto turiu įspėti: jautresnės psichikos žaidėjams šiame žaidime tvyranti įtampa ir siaubas gali tapti rimtu iššūkiu.

„Elder Scrolls“

Pabaigai – didžiausia vyšnia ant torto. Tai žaidimas, kurio šios serijos fanai laukė metų metus ir visai neseniai pagaliau sulaukė – The Elder Scrolls IV: Oblivion. Viena geriausių Elder Scrolls serijos dalių, originaliai išleista dar 2005-aisiais, po beveik 20 metų pertraukos sulaukė savo eilės – pasirodė pilnas šio žaidimo Remasteris.

Nors oficialiai žaidimas vadinamas „Remastered“ versija, mano nuomone, jis prilygsta beveik visiškam „Remake'ui“. Iš senų, dar praėjusio amžiaus grafikų vėl grįšime prie šiuolaikiškumo. Ir nors žaidimo mechanikos iš esmės liko beveik nepakitusios, jos visiškai neerzina – priešingai, išlaiko savitą žaidimo žavesį.

Smagiausia tai, jog kiekvienas The Elder Scrolls IV žaidėjas gali būti kuo panorėjęs: unkų kalaviją nešančiu kariu, burtininku, besisvaidančiu ugnies kamuoliais, iš šešėlių bepuolančiu žudiku ir čia sąrašas gali tęstis ir tęstis. Tai tiesiog puikus Remasteris, kurį nuoširdžiai rekomenduoju sužaisti.

Štai tokie, mano nuomone, penki vieni geriausių perdarytų žaidimų. Nors sąrašas ir nėra ilgas, tačiau jame kiekvienas turėtų atrasti ką nors sau – tiek fantastikos pasaulių mylėtojai, tiek siaubo žanro gerbėjai, tiek tie, kurie nori pasinerti į realistiškus nuotykius.

Linkiu gero žaidimo!