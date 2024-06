ESPN paskelbė Rose Namajunas kovos UFC ringe datą

Į aukštesnę svorio kategoriją perėjusi R. Namajunas joje kol kas yra iškovojusi vieną pergalę ir patyrusi vieną pralaimėjimą.

Kovo mėnesį Las Vegase R. Namajunas vienbalsiu teisėjų sprendimu įveikė brazilę Amandą Ribas (49-46, 49-46, 48-47), tačiau debiutinė kova nesusiklostė ir ji Paryžiuje vykusiame UFC „Fight Night“ kategorijos turnyre vieningu teisėjų sprendimu (27-30, 28-29, 28-29) turėjo pripažinti vienos pajėgiausių Prancūzijos moterų kovotojų 33-ejų metų Manon Fiorot (11-1) pranašumą.

Maycee Barber will fight Rose Namajunas at #UFCDenver on July 13th. (first rep. @arielhelwani) #UFC #MMA #UFCESPN #UFC2024 #MainEvent pic.twitter.com/r53M9TMhQZ

