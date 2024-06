„Pistons“ trenerių štabą papildė dar vienas buvęs CSKA žaidėjas

Kol kas neįvardijama, kokiose pareigose J.R.Holdenas dirbs.

Iki šiol jis darbavosi Bruklino „Nets“ ekipoje, kur buvo atsakingas už žaidėjų personalo darbuotojus.

„Pistons“ artėjančioje naujokų biržoje turės penktąjį šaukimą ir spėjama, kad gali pašaukti Matą Buzelį.

Šį sezoną „Pistons“ užfiksavo ilgiausią nesėkmių seriją NBA istorijoje ir buvo pralaimėjusi 28 rungtynes iš eilės.

J.R Holden front office experience



- College and International Scout of the Detroit Pistons from 2014-15



- Director of International Scouting of the Detroit Pistons from 2016-18



-Scout of the Philadelphia Sixers from 2018-19



- Director of Player Personnel of the Brooklyn… pic.twitter.com/McTsk1MEES