„Red Bull“ parodė pasitikėjimą Sergio Perezu – suprastėję rezultatai neatbaidė nuo naujo kontrakto

„Džiaugiamės, kad galėsime tęsti bendradarbiavimą su Checo. Mums labai svarbus tęstinumas ir stabilumas. Checo ir Maxo duetas veikia puikiai, pernai jie padovanojo mūsų komandai pirmą istorijoje dublį pilotų įskaitoje“, – sakė „Red Bull“ vadovas Christianas Horneris.

S.Perezas irgi džiaugėsi susitarimu: „Esu labai laimingas, jog galėsiu likti komandoje ir toliau prisidėti prie jos istorijos kūrimo. Pasitikiu visa komanda ir esu tikras, kad „Red Bull“ ateitis – labai šviesi. Džiaugiuosi, kad toliau galėsiu būti komandos dalimi“.

Sergio Perez confirmed to remain at Red Bull Racing



The six-time race winner has agreed to a 2-year contract extension at the Milton Keynes outfit, which will see him stay until at least 2026#F1 pic.twitter.com/BEuKpON9eZ