Į pusfinalį patekęs Jannikas Sinneris sužinojo, kad taps pirmąja pasaulio rakete: „Gaila, kad Novakas pasitraukė“

Vyrų vienetų ketvirtfinalyje italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per pustrečios valandos 6:2, 6:4, 7:6 (7:3) nugalėjo bulgarą Grigorą Dimitrovą (ATP-10). Tai buvo jau ketvirta italo pergalė prieš bulgarą per penkias tarpusavio dvikovas.

Pirmus 2 setus intrigos beveik nebuvo – „break pointus“ kūrėsi tik J.Sinneris, kuris anksti atitrūkdavo nuo varžovo ir vėliau ramiai išlikdavo priekyje. Trečiojo seto pradžioje jau abu tenisininkai iššvaistė po „break pointą“.

Devintajame geime italas laimėjo varžovo padavimų seriją (5:4), bet G.Dimitrovas nepasidavė ir pirmą kartą šiame mače realizavo „break pointą“ (5:5). Pratęsime J.Sinneris varžovui „dovanėlių“ nedalino – laimėjo visus taškus savo padavimų metu. Tuo tarpu G.Dimitrovas pralaimėjo du paties įžaistus kamuoliukus ir turėjo trauktis iš turnyro.

Po mačo J.Sinneris sužinojo, kad garantuotai taps pirmąja pasaulio rakete. Tai tapo aišku po to, kai traumą patyręs Novakas Djokovičius (ATP-1) atsisakė tęsti turnyrą.

22-ejų J.Sinneris taps pirmu Italijos tenisininku, pakilusiu į ATP reitingo viršūnę. Šiuolaikinėje eroje italas bus 29-as žaidėjas, tapsiantis pirmąja pasaulio rakete.

22-year-old @janniksin will become the first-ever Italian male World No. 1! pic.twitter.com/jiHHbXBMy9