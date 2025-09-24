Ernestas Juodis tapo Europos jaunių štangos spaudimo čempionu

Svorio kategorijoje iki 83 kg startavęs lietuvis sėkmingai atliko visus 3 bandymus, o geriausiu mėginimu išspaudė 175 kg. Sidabras atiteko armėnui Armenui Hartujunijanui (172,5), o bronza – vengrui Nabiliui Wanousui (165).
Auksinis lietuvio bandymas ir apdovanojimai:
Šioje svorio kategorijoje varžėsi 7 atletai.
Veteranų svorio kategorijoje iki 120 kg triumfavo Linas Palivonas (210 kg). Moterų veteranių varžybose sidabrą pridėjo Gitana Lipskienė, kuri svorio kategorijoje iki 84 kg išspaudė 90 kg.
Čempionatas tęsis iki rugsėjo 28 d.
