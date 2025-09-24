Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ernestas Juodis tapo Europos jaunių štangos spaudimo čempionu

2025-09-24 13:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 13:20

Valetoje (Malta) prasidėjo Europos štangos spaudimo čempionatas. Klasikiniame štangos spaudime tarp jaunių čempionu tapo lietuvis Ernestas Juodis.

LJTF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Valetoje (Malta) prasidėjo Europos štangos spaudimo čempionatas. Klasikiniame štangos spaudime tarp jaunių čempionu tapo lietuvis Ernestas Juodis.

REKLAMA
0

Svorio kategorijoje iki 83 kg startavęs lietuvis sėkmingai atliko visus 3 bandymus, o geriausiu mėginimu išspaudė 175 kg. Sidabras atiteko armėnui Armenui Hartujunijanui (172,5), o bronza – vengrui Nabiliui Wanousui (165).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Auksinis lietuvio bandymas ir apdovanojimai:

Šioje svorio kategorijoje varžėsi 7 atletai.

Veteranų svorio kategorijoje iki 120 kg triumfavo Linas Palivonas (210 kg). Moterų veteranių varžybose sidabrą pridėjo Gitana Lipskienė, kuri svorio kategorijoje iki 84 kg išspaudė 90 kg.

Čempionatas tęsis iki rugsėjo 28 d.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų