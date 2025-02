Emocingas Luka Dončičius trigubu dubliu parklupdė „Mavericks“

L. Dončičius per 35 minutes įmetė 19 taškų (5/10 dvit., 1/7 trit., 6/8 baud.), atkovojo 15 kamuolių ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.

Jam tai pirmasis trigubas dublis atstovaujant „Lakers“.

Tai buvo emocinga naktis slovėnų žvaigždei, kurią prieš tris savaites pribloškė mainai. Jų metu jis buvo išsiųstas į Los Andželą už Anthony Davisą.

L.Dončičius prieš rungtynes šiltai pasisveikino su buvusiais komandos draugais, tačiau viso mačo metu kelis kartus įdėmiai žvelgė į „Mavericks“ suolą, rodydamas, kad rungtynės jam buvo daugiau nei eilinis susitikimas.

