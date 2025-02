Memfyje – uraganinio puolimo rungtynės

„Grizzlies“ išgelbėjo Ja Morantas, kurio pataikytas metimas išplėšė pratęsimą.

Pratęsime vyko atkakli kova, bet galiausiai „Grizzlies“ įgijo trapią persvarą, o „Suns“ lemiamu metu prametė.

JA MORANT'S JUMPER TIES IT AT 137 🚨



WE'RE HEADED TO OVERTIME IN MEMPHIS! pic.twitter.com/PiTxdciwSp