Elitui nosį nušluostęs Mykolas Alekna – varžybų Vengrijoje nugalėtojas

Įspūdingą pergalę šiose varžybose pasiekė Mykolas Alekna, nusviedęs diską net 70,20 metro (65,15 – X – X – X – 68,28 – 70,20).

M. Alekna po pirmo bandymo tapo lyderiu, bet vėliau jį aplenkė geriausią savo sezono rezultatą pasiekęs Andrius Gudžius (66,57).

Vėliau lietuvis toli metė diską, tačiau neišsilaikė sektoriuje ir rezultatas buvo neįskaitytas. Penktuoju metimu į priekį išsiveržė slovėnas Kristjanas Čehas (67,99), bet jau po minutės į sektorių žengęs Mykolas Alekna pateikė atsaką Europos čempionui – 68,28 m.

70.20 🔥



From Hengelo to Székesfehérvár, 🇱🇹's Mykolas Alekna gets another #ContinentalTourGold win with his 4th +70m throw in the men's discus 🤩 pic.twitter.com/upATjUuyqZ

