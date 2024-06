Europos lengvosios atletikos čempionate – blogiausias Lietuvos rezultatas per 8 metus

Geriausiai tarp Baltijos šalių pasirodė Estija. Dešimtkovininko Johanneso Ermo auksas leido estams su čekais ir slovėnais pasidalinti 17-19 vietas. Lietuvai vienintelį bronzos medalį laimėjo Mykolas Alekna. Mūsiškiai su suomiais medalių įskaitoje pasidalino 27-28 pozicijas. Tuo tarpu latviai šį kartą liko tuščiomis.

Galutinė šalių rikiuotė:

And here is the final I̶t̶a̶l̶y̶ ̶t̶a̶b̶l̶e̶, ehm... Medal table, sorry sorry. #Roma2024 | @EuroAthletics | @atleticaitalia pic.twitter.com/0Md2xwiaPQ

Įspūdingą sportinę formą demonstravo italai, kurie iškovojo net 11 aukso, 9 sidabro ir 4 bronzos medalius bei pirmą kartą istorijoje tapo Europos lengvosios atletikos čempionato medalių įskaitos nugalėtojais.

Nuo italų gerokai atsiliko prancūzai (4 aukso, 5 sidabro, 7 bronzos) ir britai (4, 4, 5).

Italai apskritai pademonstravo tokį dominavimą, kokio Europos čempionate niekas nematė nuo 2014 m. Prieš 10 metų britams pavyko laimėti 12 aukso, 5 sidabro ir 6 bronzos medalius.

2⃣1⃣ medals for Italy and counting! 🥇🥈🥉



Italy 🇮🇹 has officially achieved the best ever medal haul by a host nation in European Athletics Championships history! 🙌#Roma2024 #IgniteTheFire pic.twitter.com/vTOiocGb8C