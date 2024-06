Ketvirtas Romoje likęs Edis Matusevičius: „Išsivešiu alkį, nes dabar dar labiau noriu medalio“

Iki medalio jam trūko vos 70 cm, tad toks rezultatas įkvepia nenuleisti rankų ir pabandyti iškovoti medalį Paryžiaus žaidynėse.

„Žiūrint rezultatus, tai šiandien pritrūko 1–2 metrų, bet viena klaidelė gali atimti kelis metrus, tai tiesiog pritrūko vienos smulkmenos. Išsivešiu alkį, nes dabar dar labiau noriu medalio. Atrodo, kad jau visai laikas būtų. Bet aišku, tam reikia geresnių rezultatų. Jaučiausi šiandien pasiruošęs, bet nepadariau, ko reikėjo“, – sakė E. Matusevičius.

Tarp lietuvių nusileido tik Mykolui Aleknai

Už ieties metiką Romoje iš lietuvių geriau pasirodė tik disko metikas Mykolas Alekna, kuris iškovojo bronzą.

2018 metais Berlyne (Vokietija) dešimtą vietą užėmęs sportininkas Italijos sostinėje pagerino šį savo karjeros įrašą, o geriausiai įrankį numetė priešpaskutiniu savo bandymu (79.54–80.12–82.81–82.76–83.96–77.35).

„Rezultatas neblogas, aišku, norėjosi geresnio. Norėjosi medalio, bet pritrūko. Stengiuosi būti pozityvus, vis tiek rezultatai pastoviai gerėjantys, metu neblogus metimus. Dėl to smagu, bet sakau, kartais norisi geriau ir daugiau, bet pritrūksta. Gal pritrūko kantrybės – labai skubėjau, o tas pakišo koją. Per daug norėjau, per daug norėjau…“, – apmaudo neslėpė šalia apdovanojimų pakylos likęs 27-erių sportininkas.

Įdomu, jog antradienį vykusios kvalifikacijos barjerą E.Matusevičiui pavyko įveikti tik trečiuoju metimu (84.82 m), kuris buvo antras geriausias tarp visų 30 dalyvių.

Ieties metimo finalo metu vyko ir bėgimų rungtys, kurios, pasak lietuvio, turėjo įtakos metikų ritmui.

„Sutrukdė tikrai, nes teisėjai galėjo iškart prieiti ir pasakyti, kad reikės palaukti. O dabar jau nueini pasiruošęs mesti, užsivedęs, bet ateina ir sako – palauksime bėgimo starto. Išmuša iš vėžių, šioks toks minusas organizatoriams. Ne man vienam tas buvo, mačiau ir kitiems. Tiesiog nemalonu, kai jau esi pasiruošęs, bet tave stabdo“, – sakė jis.

Auksas atitetko čekui Jakubui Vadlejchui

Pirmą Europos čempionato auksą įspūdingai, paskutiniu metimu, išplėšė čekas Jakubas Vadlejchas (88.65 m). Sidabro medalį laimėjo vokietis Julianas Weberis (85.94 m), o bronzinį medalį iškovojo suomis Oliveris Helanderis (85.75 m).

„Negaliu patikėti tuo, kas įvyko. Mano svajonė išsipildė. Beveik visą finalą man sekėsi sunkiai, nors ir žinojau, kad esu geros sportinės formos. Tik paskutinio bandymo metu, palaikant šitiems išprotėjusiems sirgaliams, viskas stojo į savo vietas. Pasiekiau tai, apie ką ir svajojau. Žinojau, kad viena smulki detalė metimo metu gali nulemti aukso likimą. Jaučiau, kad paskutinis metimas bus tolimas, bet net pats nustebau, kad ietis skriejo beveik 89 m.

Krásná poslední rána👏



🥇Jakub Vadlejch 🇨🇿 88.65M

🥈Julian Weber 🇩🇪 85.94M

🥉Oliver Helander 🇫🇮 85.75Mpic.twitter.com/LhI8kdALgG — Matěj Hejda (@matej_hejda33) June 12, 2024

Julianas Weberis po varžybų priėjo prie manęs, pasakė, kad tokius metimus geriau atlikčiau varžybų pradžioje ir kad daugiau taip nesielgčiau (juokiasi – aut. past.).

Kita mano svajonė – olimpinių žaidynių auksas. Sidabrą jau turiu, todėl dabar belieka svajoti apie auksą. Visgi, kiekvienos varžybos yra skirtingos ir tu niekada negali nuspėti, kaip jos susiklostys. Šiandien man labai pasisekė, jog pasiekiau pergalę. Norėčiau, kad visi patirtų tokį jausmą“, – po pergalės kalbėjo sakė čekas.