Nyderlanduose – Mykolo Aleknos pergalė „Auksinės lygos“ varžybose

Mykolas Alekna numetė diską 69.07 m (69.07 – 67.39 – 64.54 – x – 68.80 – x) ir tapo varžybų nugalėtoju.

Martyno Aleknos trys pirmieji bandymai buvo nesėkmingi ir jis liko be rezultato. Antrą vietą užėmė praėjusių metų „Deimantinės lygos“ čempionas australas Matthew Denny (68.17). Trečias buvo šiemet Europos vicečempionu netikėtai tapęs austras Lukasas Weisshaidingeris (66.82).

The world record-holder rules! 👊



On his first attempt, Mykolas Alekna 🇱🇹 produces a 69.07m throw and secures discus victory.#FBKGames #ContinentalTourGold pic.twitter.com/LDeZU4bDvK