Savos sienos nepadėjo: Brazilija atėmė olimpinį kelialapį iš beviltiškai atrodžiusių latvių

Brazilijos krepšininkai į priekį pabėgo jau pirmajame kelinyje, kurį laimėjo triuškinančiu skirtumu 34:11. Prie tokio rezultato labiausiai prisidėjo taiklūs tolimi metimai, o pirmą tritaškį brazilai prametė sužaidus 13 tungtynių minučių.

Net 8 pirmi Pietų Amerikos atstovų tolimi metimai pirmajame ketvirtyje skrodė tinkelį, o per šią atkarpą įspūdingą tritaškį iš aikštės vidurio pataikė Bruno Caboclo.

Vilties spurtui antrojo ketvirčio pabaigoje šeimininkams įpūtė Rolandas Šmitas, kuris perėmė kamuolį iš jį prie tritaškio linijos įžaidinėjančio Marcelinho Huerto, sėkmingai pasileido į greitą ataką, kurioje sulaukė komandos draugo Janio Timmos perdavimo ir smeigė labai svarbų tritaškį 33:47.

Po dviejų kėlinių latviai turėjo 16 taškų deficitą.

