E.Ulanovas: apie sugrįžusią poziciją ir išsireikalauti mokantį T.Masiulį

Komandos kapitonas Edgaras Ulanovas prieš sezono startą akcentavo, kad laiko pasirengimui visai ekipai šiek tiek trūksta.
„Trumpas pasirengimas, mažai laiko. Ne visi prisijungėme tuo pačiu laiko. Turėjome tris rungtynes Lietuvoje, kurios buvo tarsi pasirengimas Eurolygai. Buvo geresnių ir blogesnių momentų, bet kaip ir daugelis Eurolygos komandų dar ieškome savo žaidimo“, – kalbėjo kapitonas.
– Eurolygoje bus trys naujos komandos. Apsunkina pasiruošimą?
– Apsunkina, kadangi matome, jog tvarkaraštis vėl kitoks. Pradedame sezoną su dviguba savaite, ko dar nesame turėję. Laukia daug iššūkių ir reikia ruoštis.
– Kaip sekasi savo pareigose debiutuojančiam T.Masiuliui?
– Viskas gerai. Kai laimi, o turime tris iš trijų, viskas gerai, bet sezonas sudėtingas. Turime išlikti vieningi ir palaikyti vieni kitus.
– Turejote puikias rungtynes Klaipėdoje. Kiek tai galima sieti, kad vėl daugiau stumiesi žaisti į „trečią poziciją“?
– Nežinau, gal labiau, kad sistemą geriau žino negu kiti. Gal čia turiu kažkokį pranašumą šiomis dienomis. O dėl pozicijos tai buvau kažkiek pamiršęs, kadangi pernai „trečiu“ beveik nežaidžiau. Šiemet visai smagu ten grįžti, bet būna dienų, kai galvoji, jog geriau „ketvirtu“, būna, kai galvoji, kad geriau „trečiu“. Nenoriu apie tai galvoti, džiaugiuosi, kad galiu padėti komandai ir dar esu svarbus.
– Galima sakyti, kad „Žalgiris“ vėl grįžta prie „pranašumų“ krepšinio?
– Iš dalies galima sutikti. Tikrai daug tai akcentuojame. Planas parengiamas tam tikromis atkarpomis kažką atakuoti. Tikrai bus ir tokio krepšinio.
– Vėl dažniau pačiam tenka centruoti. Kiek teko prisiminti šį įgūdį?
– Čia turbūt nepamirštamas dalykas. Tiek metų žaidi, tai sunku pamiršti. Traukia prie to ūselio, tai šį dalyką turbūt esu daugiausiai ištobulinęs. Tai yra pagrindinis mano žaidimo aspektas, tad gerai, kad treneris mato ten pranašumus ir naudą komandai.
– Su kuo labiausiai siejasi naujas komandos veidas?
– Sunku dar pasakyti, kadangi esame ieškojimų kelyje. Turime didelę rotaciją, o dar grįš Giedraitis. Treneriai dar ieško penketų, situacijų, kas su kuo geriau atrodo. Kitas iššūkis, kaip komandą išlaikyti viename ritme. Daug naujų žaidėjų, rotacijos, tad sunku to išvengti. Rotaciją reiks išnaudoti kuo optimaliau.
– Kiek liūdna, jog sezoną tenka pradėti be ištikimiausių sirgalių?
– Paprasčiausiai laukiame sugrįžtant. Nemeluosiu, tikrai jaučiasi, nes ir išvykoje žaidėme, tai ir ten jaučiasi. Jie ir išvykoje būna labai gerai girdimi.
– Ar jums pačiam aiškios priežastys to protesto?
– Komandos kiti atstovai daro susitikimus, kalbasi. Aš kiek bendravau, tai iš jų yra maksimali pagarba žaidėjams, mes taip pat jiems jaučiame maksimalią pagarbą. Mes laukiame jų sugrįžtant. Kiek su jais kalbėjau, tai jie irgi patikino, kad žaidėjai su niekuo nesusiję.
– Ar T.Masiulis ramiausias komandos treneris per jūsų karjerą „Žalgiryje“?
– Sakykime, kad ramus treneris, bet daug skiriame laiko klaidų taisymui, analizei. Jeigu klaidos kartojasi, nesvarbu kokio statuso žaidėjas, labai aiškiai yra išdėstoma, kaip klaidų nekartoti. Gali atrodyti, kad treneris labai ramus, bet kai turime susirinkimus viskas yra aiškiai iškomunikuojama.
– Ar daug naujų derinių?
– Labai daug visko žaidžiame panašiai. Šiais laikais dėmesio skiriama akcentams, kokį žaidėją atakuoti ar kaip žaisti prieš konkrečią gynybą, bet patys deriniai visur panašūs.
– Ar skiriasi žaidėjų, kurie žaidė čempionate ir kurie nežaidė, sportinė forma?
– Manau, kad tie, kas žaidė čempionate yra geros formos. Tai nėra problema, jie daug dirbo ir yra pasiruošę. Kitas dalykas, kad vasarą žaidi vieną sistemą, o turi per kelias treniruotes pereiti į kitą sistemą. Sunku pakeisti įpročius.
– Kažkas iš naujokų stebina?
– Kol kas visi matyti, visi žinomi. Stebuklai nevyksta ir visi nori prisidėti prie komandos rezultato.
