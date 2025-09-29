Su Trinchieri kalbėjęs, bet pas Masiulį nutūpęs „Žalgirio“ naujokas: „Mėgaujuosi darbu“

Vienas skambiausių šios vasaros „Žalgirio“ pasirašymų yra 31 metų 191 cm ūgio gynėjas Nigelas Williamsas-Gossas.
„Kol kas viskas puiku. Esu maloniai nustebintas dėl miesto. Labai džiugu, kad yra daug veiklos vaikams, o aš esu dviejų mažylių tėtis. Prisitaikymas prie naujos vietos vyksta sklandžiai ir esu laimingas dėl to“, – pirmaisiais įspūdžiais dalijosi amerikietis.
– Kontraktą su „Žalgiriu“ pasirašėte itin anksti. Kokios buvo priežastys, kad galiausiai nusprendėte čia atvykti?
– Ne paslaptis, kad kiekvieną kartą būdamas laisvuoju agentu kalbėdavausi su „Žalgiriu“. Kai komanda rodo tau tiek dėmesio, taip tavimi tai paveikia. Manau, kad atėjo tinkamas metas priimti šį pasiūlymą ir dėl to esu patenkintas.
– Ar kai pasiekėte susitarimą jau žinojote, kad A.Trinchieri nebus komandos vyriausiuoju treneriu?
– Nežinojau. Tai vyko labai anksti ir turėjau pokalbius būtent su Trinchieri, kuris man pasakojo apie tai, ko norėtų iš manęs, apie patį žaidimo stilių.
– Ar nustebote, kad net po laimėto finalo A.Trinchieri neliko klube?
– Europoje tu visuomet girdi gandų, bet nežinai, kurie iš jų teisingi. Tai tų gandų buvo, bet kol nebuvo nieko oficialaus tiesiog laukiau, kaip viskas susiklostys.
– Kokie pirmieji įspūdžiai apie T.Masiulį?
– Kol kas tikrai mėgaujuosi darbu su juo. Išties patinka trenerio bendravimo maniera. Ji nėra nei per aukšta, nei per žema. Patinka tai, kad jis visiems yra vienodas, naudoja tą patį standartą ir žaidėjai tai gerbia. Treneris mums duoda daug informacijos tiek apie gynybą, tiek apie puolimą, tad prireiks laiko prie visko prisitaikyti, bet tikiuosi, kad viską perprasime kuo greičiau.
– Žaidėte „Olympiacos“, „Real“ ekipose, kurios turėjo itin gilias sudėtis. Kokie jūsų lūkesčiai dėl vaidmens čia?
– Viskas, ko iš manęs prašys treneris, kad būtume sėkmingi. Dabar labai ankstyva stadija, bet noriu būti jo idėjų išpildytoju aikštėje. Rungtynės po rungtynių bandysiu suprasti, ko iš manęs reikia. Toks žaidėjas esu visos savo karjeros metu.
– Net ir anksčiau būdavo daug kalbų apie sudėtingą Eurolygos tvarkaraštį, o dabar dar daugėja dvigubų savaičių. Kaip tai vertinate?
– Kiekvienais metais Eurolyga tampa vis sunkesnė. Kyla žaidimo lygis, o komandos išleidžia milžiniškus pinigus sudėtims. Dabar prisideda dar du klubai, daugiau dvigubų savaičių. Gerai, kad vietinėje lygoje netenka daug keliauti, tad turime pranašumą. Bus sudėtinga, bet sunku bus visiems.
– Paminėjote vietinę lygą, kurioje jau žaidėte tris mačus. LKL kažkuo nustebino?
– Jaučiu, kad kiekvieną lyga turi išskirtinumų. Arenos, kuriose žaidėme buvo išties puikios, ir tai šiek tiek nustebino. Taip buvo tikrai ne visur, kur žaisdavau. Nemačiau dar visų komandų, bet laukia konkurencingas sezonas.
– Buvote „Žalgirio“ arenoje kaip varžovas, o dabar penktadienį laukia pirmosios Eurolygos rungtynės namie. Turite lūkesčių atmosferai?
– Lūkesčiai iš to, ką girdėjau, tikrai yra dideli. Labai laukiu, kokia bus energija rungtynių metu.
– Nežinau, kiek girdėjote apie situaciją su „Žalgirio“ ištikimiausių sirgalių grupe, bet galbūt turite žinutę jiems?
– Detalių tikrai nežinau, bet tikiuosi, kad jie sugrįš kuo greičiau. Tai yra didelė „Žalgirio“ sėkmės dalis ir mums reikia jų palaikymo. „Žalgirio“ arenoje visada sunku rungtyniauti, tad mums jų tikrai reikia.
