Maodo Lo: apie ilgo sezono iššūkius ir trumpą Europos čempionų titulo šventimą

Mažiau laiko apsiprasti komandoje turėjo Maodo Lo, su Vokietijos rinktine nužygiavęs iki Europos čempiono titulo bei prieš „Žalgirio“ prisijungęs paskutinis.
Vokietis dar yra patausojamas – per tris Lietuvos krepšinio lygos (LKL) mačus sužaidė tik 27 minutes, o ir prie žaidėjų pasimėtymo po atviros treniruotės prisijungė paskutinis.
Prieš išvyką į Monaką M.Lo įvertino individualius bei komandinius tikslus Eurolygoje bei prisiminė neužsitęsusi Europos čempionų titulo šventimą.
„Smagu, čia praleidau mažiau nei dvi savaites, atvykau 20-ąją, tad šiuo metu man – devintoji diena Kaune, bet smagu. Kai atvykau – saulė švietė, oras buvo geras, tad džiaugiausi tuo. Graži arena, puiki organizacija, geri komandos draugai. Buvo smagi savaitė, su viskuo susipažinau ir pripratau“, – teigė gynėjas.
– Kiek truko šventė po triumfo Europos čempionate?
– Ne taip ilgai. Neturėjome daug laiko. Anksti išskridome iš Rygos, grįžome į Vokietiją, o iš ten visi pasuko savo keliais. Iškrausčiau savo butą ir persikėliau į Kauną. Šventimo nebuvo daug.
– Tik viena naktis?
– Tikrai taip.
– Kokį pirmąjį įspūdį paliko treneris Tomas Masiulis?
– Jis atrodo labai susitelkęs, aiškiai žino, ko nori. Įspūdis yra geras. Jis treniruoja mus ir nebijo besti pirštu į klaidas. Viskas gerai.
– Kalbėjote su treneriu apie savo vaidmenį komandoje?
– Labiau derantis su klubu. Šią savaitę – mažiau, bet su tuo jau esu susidūręs. Ilgai žaidžiu Eurolygoje, išbandžiau save tarptautiniu lygiu. Manau, kad dabar mano stiprybės jau aiškios, treneriai ir žaidėjai jas žino bei jų tikisi.
– Turite asmeninių sezono tikslų?
– Mano tikslas yra visada pridėti kažką prie savo žaidimo, nenustoti tobulėti. Niekada nesi per senas tobulėti, pakeisti savo žaidimą ir kažką pridėti. Turi savo žaidimą, stiprybes ir žaidėjo identitetą, bet visada gali pridėti. Taip žvelgiu į kiekvieną sezoną.
– Po rungtynių prieš Lietuvą sakėte, kad žalgiriečiams apie tai nepriminsite. Ar tęsėjote pažadą?
– Nesišnekėjome apie tai.
– Ar turite laukiamiausias sezono rungtynes?
– Nepasakyčiau. Per dešimt sezonų visas komandas sutinki po kelis kartus, tad kažkuris mačas labai neišsiskiria. Visada smagu grįžti į Vokietiją. Kitą savaitę lankysimės Miunchene ir visada smagu aplankyti namus.
– Kaip vertinate komandos sudėtį?
– Komandai visada svarbu tęstinumas, tai padeda auginti chemiją ilgame sezone. Dabar galiu vertinti tik žaidėjų charakterį ir visi yra puikūs vyrukai. Manau, kad tai labai svarbu.
– Kokia yra šios komandos ambicija? Daugelis ekspertų regi komandą už įkrintamųjų...
– Visada sunku kažką vertinti prieš sezoną. Kasmet matau reitingus, bet kas gali viską nuspėti teisingai? Svarbu rasti savo identitetą, išlaikyti jį sezono metu ir žinoti, kokį žaidimą nori žaisti. Būna ir traumų, nors tikimės, kad visi liks sveiki. Eurolygos sezonas yra labai ilgas, bet jis sudeda iš atskirų atkarpų. Norisi tobulėti kaip komandai ir geriausią formą pasiekti sezono pabaigoje, laimėti vietines pirmenybes, bet ir gerai pasirodyti Eurolygoje, kad turėtum atkrintamųjų šansą.
– Eurolygoje prieš technines pražangas už vaidybą nebebus įspėjimų. Kas nuo to nukentės labiausiai?
– Kandidatų Eurolygoje netrūksta. Manau, kad jie žino, kas yra. Daug vyrukų, nenoriu vieno išskirti. Kad ir kas tai yra, jie turės geriau parduoti savo vaidybą arba daugiau nevaidinti. Man tai negalioja, kaip tik turėčiau daugiau pardavinėti kontaktą.
