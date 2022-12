Džiaugsmas Brazilijai: Neymaras sugrįš į aikštę kovoti dėl kelialapio į ketvirtfinalį

Brazilų futbolo žvaigždė praleido paskutinius du grupių etapo mačus dėl patirtos traumos rungtynėse su Serbija. Jose po susidūrimo su Nikola Milenkovičiumi Neymaras patyrė raiščių pažeidimą.

Visgi sekmadienį brazilas jau dalyvavo savo komandos treniruotėje, o rinktinės strategas tikino, kad Neymaras pasiruošęs žaisti rungtynėse.

I feel good, I knew that I would now

✋🏽😜🤚🏽 pic.twitter.com/LpJ3BZJaU9