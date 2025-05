Dvigubi standartai tenise: Ons Jabeur kritikuoja moterų nuvertinimą „Roland Garros“ turnyre

„Sprendimai dažnai priimami greitai – ypač tų, kurie net nėra matę pilnų mačų. Vienas tuščias stadionas pateikiamas kaip įrodymas. O pilni? Patogiai ignoruojami. Vienas netaiklus smūgis tampa antrašte. Ir vis dėlto jos ateina. Vis dėlto jos varžosi. Vis dėlto jos neša sportą ant savo pečių į priekį.

Kai moteris laimi 6:0, 6:0, sakoma, kad tai nuobodu ir per lengva. Kai tai padaro vyras? Tuomet tai „dominavimas“, „jėga“, „nesustabdomas žaidimas“. Kai moterys žaidžia galingai, joms sakoma, kad jos žaidžia kaip vyrai. Tarsi jėga, greitis ar agresija negalėtų būti moterų žaidėjų savybės. Jei jos švenčia – jos per daug emocionalios. Jei ne – per šaltos. Per daug emocijų. Per mažai. Per garsiai. Per tyliai. Per daug. Niekada viskas nebūna gerai. Nepaisant to, žaidimo lygis vis tiek kyla.

Coco Gauff drąsiai eina į priekį, Aryna Sabalenka smūgiuoja su neprilygstama jėga, Iga Swiatek dominuoja ramiai ir tiksliai, Jessica Pegula demonstruoja nuoseklumą be atokvėpio, Paula Badosa atlaiko visus išbandymus, Mirra Andrejeva, jauna ir bebaimė tenisininkė, prasimuša į elitą, Jasmine Paolini korte savo drąsiais sprendimais užkuria tikrą ugnį, o Elena Rybakina – santūri ir „mirtinai“ pavojinga.

Naomi Osaka atvirai kalbėjo apie psichologinius išbandymus ir vis tiek grįždavo žaisti. Venus ir Serena Williams sulaužė stereotipus ir sumušė rekordus. Šis žaidimas pilnas istorijų apie didybę, kovą, sugebėjimą atlaikyti spaudimą. Ir vis dėlto daugelis renkasi to nematyti, negirdėti ir nesirūpinti“, – rašė O. Jabeur.

You don’t have to agree , just read with an open heart❤️ pic.twitter.com/pmJnWhgy6L — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) May 30, 2025

„Roland Garros“ direktorė Amelie Mauresmo spaudos konferencijoje sulaukė kritikos dėl mačų tvarkaraščio, bet nesutiko, kad taip yra siunčiama žinutė, jog moterys neva „nevertos žaisti vakarinėje sesijoje“ ir pavadino tai žurnalistės interpretacijomis.

