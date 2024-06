Duoklę „Wolves“ charakteriams atidavęs Gabrielius Maldūnas: „Didžiausia motyvacija – iškovoti medalį Panevėžiui“

Jei vilniečiai iki pat lemiamo mūšio kovėsi derbyje dėl vietos finale, panevėžiečiai gavo poilsio ir pastarąsias rungtynes žaidė gegužės 26 dieną. Seriją Kauno „Žalgiriui“ jie pralaimėjo 0:3.

Panevėžietis Gabrielius Maldūnas tikisi, kad gautos poilsio dienos išeis į naudą jo komandai.

„Šioje sezono stadijoje nieko naujo nebeišmoksi ir nepridirbsi. Gal svarbiausia yra šviežumas. Kaip matėte, žaidėme padelį, šiaip su komanda pasibuvome, pavakarieniavome, daugiau padirbome štanginėje, nes ką turime, ką turime, reikia eiti žaisti“, – LKL.lt prieš mažąjį finalą kalbėjo jis.

Kova dėl bronzos startuoja šį vakarą, 18.30 val., Vilniuje, o jas transliuos Go3.

Aukštaūgis neslepia, kad jo komanda į kovą einu su vienu tikslu. „Norisi to medalio, tikrai, būtų vienas saldžiausių per pastaruosius kelerius metus“, – neabejoja jis.

Pokalbis su G. Maldūnu – apie pasitikėjimo įkvėpusį pusfinalį, „Wolves Twinsbet“ charakterį ir medalių siekį:

Kaip sekėsi žaisti padelį ir kas komandoje pasirodė geriausias to specialistas?

Buvo smagu, visada tas sporto šakos pokytis emociškai padeda, kad ir kokia ta šaka bebūtų. Kitus raumenukus įjungi ir pakeiti aplinką – sveika. Tikiuosi, bus į naudą. O komandoje geriausiai sekėsi turbūt treneriui – gerai varė. Labai nustebino ir Orelikas, netikėtai pavarė (Šypsosi).

Turėjote nemažą pertrauką nuo pusfinalio pabaigos. Kiek pasiruošimo mažajam finalui vykdėte ir ar buvote nusimatę, kurie būsimi oponentai yra realiausi?

Serija buvo permaininga, iš pradžių atrodė, kad „Wolves Twinsbet“ atrodo geriau, po to „Rytas“ perėmė iniciatyvą, rodėsi, reikės ruoštis „vilkams“, bet po to jie vėl išlygino. Parodė, ką gali. Po tų ketvirtų rungtynių nieko nebegalvojome ir niekam nesiruošėme, tik tam, kad patys būtume geriausios formos.

Kalbant apie minėtą „Ryto“ ir „Wolves Twinsbet“ seriją, kaip jums pačiam ji patiko?

Labai daug nežiūrėjau. Nors serija baigėsi 3:2, buvo keista, nes tai vieni laimi 20 taškų, tai kiti. Aišku, paskutinėse rungtynėse jie kapojosi iki galo, tas mačas buvo labai geras.

Kol „vilkai“ buvo be poilsio, jūs ilsėjotės ilgiau nei savaitę. Kaip manote, tai – jūsų privalumas?

Tik laikas parodys. Kartais rungtynių ritmas svarbiau nei šviežumas, bet įdomu, kokia bus mūsų serija. Gal jei serija bus ilgesnė, tai bus į naudą. Kadangi nežaidėme 10 dienų, gali ir pas mus būti broko artimiausiose rungtynėse. O gal vilniečius labiau veiks nuovargis. Neaišku, niekas nežino.

Nepaisant to, kad pusfinalio seriją „Žalgiriui“ pralaimėjote 0:3, ji buvo vis tiek įdomi. Su kokiomis emocijomis ir pasitikėjimu palikote šį etapą ir žengiate į mažąjį finalą?

Aišku, kažkiek kartėlio liko, kad nelaimėjome nė vienerių rungtynių – norėjosi dar vienerias padovanoti savo sirgaliams, kad jie galėtų dar pasidžiaugti. Pirmos rungtynės buvo be variantų, bet antros ir trečios buvo neblogos, turėjome visus šansus laimėti. Gaila, kad nepavyko. Atsivertus metraščius vis tiek matysis, kad pralaimėjome 0:3, jokio skirtumo, vienu tašku ar 20. O dėl pasitikėjimo, aišku, jo yra. Kai eini taškas į tašką su „Žalgiriu“, to pasitikėjimo gauni. Matai, kad gali žaisti tame lygyje, gali rodyti aukščiausius rezultatus ir viskas priklauso tik nuo mūsų.

Serijoje su jumis „Žalgiris“ prarado Keenaną Evansą. Kaip ta situacija atrodė jūsų akimis?

Labai gaila jo, tik pati situacija ten buvo keista – tuo metu įvyko ir mūsų trenerio išvarymas, tad iškart traumos nesureikšminome. Po rungtynių pasidarė tikrai gaila. Matosi, jog Keenanas geras vaikinukas, superinis žaidėjas, manau, jog jis turėjo gerų pasiūlymų kitam sezonui. Iš jo lūpų irgi buvo pasakyta: „Why me?“ (Kodėl aš? – LKL.lt past.). Nori nenori, priešininkas ar komandos draugas, kiekvieno gaila, kai nutinka tokia trauma.

Žvelgiant į kovą dėl bronzos, kokį įspūdį jums šiuo metu palieka „Wolves Twinsbet“ ir ko galima tikėtis iš šios serijos?

Mums patiems svarbiausia kovoti prieš „vilkus“, o ne „7bet-Lietkabelį“. Šį sezoną tai dažnai būdavo mūsų bėda, kad kovojome prieš save, o ne priešininkus. Turime pasiruošti tam. Ankstesnės kovos buvo keistokos: buvo ir traumų, ir visko. Reguliaraus sezono rungtynės ne viską nusako, nors laimėjome dvejas, jie – vienerias, bet labai užtikrintai. Tikiuosi, bus gera serija sirgaliams ir ji laimingai pasibaigs „7bet-Lietkabelio“ gerbėjams.

„Wolves Twinsbet“ šiuo metu yra praretinta traumų. Ką apie jų charakterį pasako faktas, jog net su šiomis problemomis jie buvo netoli finalo?

Žinoma, tai pasako daug. Manau, jie trečios vietos norės tiek pat, kiek mes. Gal jiems emociškai bus sunkiau po taip pralaimėto pusfinalio, mes jau spėjome susitaikyti, bet jie iš gerosios pusės nustebino charakteriais. Ir Sulaimonas, matėsi, šlubuodamas lakstė puse kojos, bet už komandą aukojosi. Džiugu dėl tokių žaidėjų, kurie taip stengiasi dėl savo komandos – kad tik daugiau tokių būtų. Matosi, jie turi tvirtus charakterius, gerus žaidėjus, niekam nebus lengva, kaip ir nebuvo „Rytui“.

Kokia yra sveikatos situacija jūsų komandoje?

Kaip ir viskas geriau nei sezono eigoje buvo. Visi pasiruošę, tik dėl Popovičiaus neaišku. Dabar atrodo, kad tas pralaimėjimas 0:3 gal net išeis į naudą – tikėkimės. Nes išsigydėme žaizdas, pailsėjome.

Jūs pats vis dar skaičiuojate ilgus karjeros metus be praleistų rungtynių. Kokia yra jūsų fizinė ir emocinė savijauta?

Nėra lengva (Juokiasi). Mačiau, ir Kariniauskas, ir Normantas šnekėjo apie tai, kad sezonas ilgas. Ypač – kai prisideda rinktinė, negauni pailsėti vasarą, nors ir gauni kitų emocijų su rinktine. Tas nuovargis tikrai jaučiasi. Eini į salę, sportuoji diena po dienos, gal visai Europai jau reikėtų susimąstyti, kaip tuos sezonus patrumpinti, jog produktas būtų kuo kokybiškesnis.

Ne su vienu krepšininku kalbame, kad emocinis pasikrovimas ilgai netempia, vis tiek reikia pertraukų, kad patobulėtumei individualiai ir išvengtumei traumų. Tai yra mūsų darbas, vis tiek džiaugiamės, kad galime žaisti ir dar nereikia baigti karjeros. Tikiuosi, ir ta mano serija prasitęs – reikia tiesiog ja džiaugtis.

Daug ką intriguoja Džordže Gagičiaus akistata su buvusia komanda. Kiek motyvacijos matote jo akyse?

Gagičius motyvuotas būtų buvęs ir prieš kitą Vilniaus komanda, gal labai nereikia to išskirti. Apie tai dar rūbinėje nešnekėjome. Bet kokiu atveju, visi labiausiai motyvuoti yra iškovoti medalį Panevėžiui. Čia yra didžiausia mūsų motyvacija, o ne asmeniniai lūkesčiai ar pasirodymai kitoms komandoms. Kovojame už save ir savo miestą.

Po tokio sudėtingo ir permainingo sezono bronzos medalis „7bet-Lietkabeliui“ būtų labai saldus?

Žinoma, kiekvienas medalis yra saldus, Citadele KMT medalis irgi buvo iškovotas per vargus, labai juo džiaugiamės. „Betsafe-LKL“ medalis būtų dar saldesnis, nes buvo tikrai nelengvas sezonas, jei laimėtume prieš „vilkus“, būtų ir papildomas dalykas – vis tiek dvi Europos taurės komandos, kažkiek tai ir prestižo reikalas. Norisi to medalio, tikrai, būtų vienas saldžiausių per pastaruosius kelerius metus.