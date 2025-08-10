Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Draugiškos rungtynės: Lietuva – Sakartvelas (40:29, po 2 kėl., tiesioginė transliacija)

2025-08-10 18:30 / šaltinis: Sportas.lt
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiandien žais trečiąsias Europos čempionato pasirengimo rungtynes. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Kaune priims Sakartvelo krepšininkus.

Valančiūnas | BNS nuotr.

0

Šioms rungtynėms pirmą kartą šią vasarą registruotas Jonas Valančiūnas, o nežais Tadas Sedekerskis.

Mūsiškiai šią vasarą iki šiol laimėjo abejas žaistas rungtynes – įveikė turkus ir estus.

Rungtynės prasidės 20:00 val. ir jos transliaciją galėsite sekti Sportas.lt portale.

R. Jokubaitis prasiveržimu pelnė pirmus taškus, jį papildė M. Blaževičius ir G. Radzevičius – 9:0. Varžovams taškus rinko B. Burjanadze, po ko aikštėje pirmą kartą šią vasarą pasirodė J. Valančiūnas. Į G. Radzevičiaus taškus tritaškiu atsakė G. Bitadze – 11:8. I. Sargiūnas pataikė iš toli – 18:13, o vėliau K. Žemaičio metimas su sirena netikslus – 19:16.

Ą. Tubelis po klaidos atsigriebė bloku ir dėjimu – 23:19. M. Blaževičius perdavimu rado R. Jokubaitį, vėliau pelnė taškus pats ir padidino persvarą iki dviženklės – 35:25. M. Normanto metimas paskutinėmis sekundėmis netikslus – 40:29.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

