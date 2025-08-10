Draugiškos rungtynės: Lietuva – Sakartvelas (40:29, po 2 kėl., tiesioginė transliacija)

Šioms rungtynėms pirmą kartą šią vasarą registruotas Jonas Valančiūnas, o nežais Tadas Sedekerskis.
Mūsiškiai šią vasarą iki šiol laimėjo abejas žaistas rungtynes – įveikė turkus ir estus.
Rungtynės prasidės 20:00 val. ir jos transliaciją galėsite sekti Sportas.lt portale.
R. Jokubaitis prasiveržimu pelnė pirmus taškus, jį papildė M. Blaževičius ir G. Radzevičius – 9:0. Varžovams taškus rinko B. Burjanadze, po ko aikštėje pirmą kartą šią vasarą pasirodė J. Valančiūnas. Į G. Radzevičiaus taškus tritaškiu atsakė G. Bitadze – 11:8. I. Sargiūnas pataikė iš toli – 18:13, o vėliau K. Žemaičio metimas su sirena netikslus – 19:16.
Ą. Tubelis po klaidos atsigriebė bloku ir dėjimu – 23:19. M. Blaževičius perdavimu rado R. Jokubaitį, vėliau pelnė taškus pats ir padidino persvarą iki dviženklės – 35:25. M. Normanto metimas paskutinėmis sekundėmis netikslus – 40:29.
