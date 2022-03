Dramatiškose „Formulės 1“ lenktynėse – kova iki paskutinio rato ir čempiono triumfas

Pirmą kartą karjeroje „pole“ poziciją iškovojęs meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“) po starto išlaikė pirmą vietą. Antras važiavo monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“), o M.Verstappenas aplenkė ispaną Carlosą Sainzą jaunesnįjį („Ferrari“) ir pakilo į trečią poziciją.

Tokia stabili situacija laikėsi apie 15 ratų.

Tuomet „Ferrari“ radijo ryšiu pranešė Ch.Leclercui, kad netrukus jį pakvies į boksus. „Ferrari“ tikino, kad monakietis stos anksčiau už S.Perezą ir taip mėgins jį aplenkti. Dar po rato „Ferrari“ radijo ryšiu pranešė, kad kviečia Ch.Leclercą į boksus. „Ferrari“ mechanikai dideliu greičiu išbėgo iš garažo ir pasiruošė priimti monakietį.

„Red Bull“ į tai sureagavo ir pakvietė S.Perezą, o „Ferrari“ blefavo ir Ch.Leclerco tame rate nepakvietė. Šis ėjimas labai greitai atsipirko.

Kanadietis Nicholas Latifi („Williams“) jau kitame rate sudaužė bolidą ir trasoje pasirodė saugos automobilis. Tada visi lyderiai skubėjo į boksus ir prarado kur kas mažiau laiko, nei lenktyniniu režimu stojęs S.Perezas.

Ch.Leclercas tada tapo lyderiu, o M.Verstappenas pakilo į antrą vietą. S.Perezas dar išstūmė iš boksų grįžusį C.Sainzą jaunesnįjį už trasos ribų ir teisėjai jam liepė atiduoti trečią vietą ispanui. Paskutiniai lenktynių ratai tapo tikru desertu „Formulės 1“ fanams.

M.Verstappenas pradėjo atakuoti Ch.Leclercą ir aplenkė jį DRS zonoje, bet jau po kelių posūkių monakietis susigrąžino pirmą vietą. Netrukus olandas paruošė dar vieną lenkimą, abu pilotai blokavo padangas ir Ch.Leclercas liko priekyje.

Likus vos 3 ratams M.Verstappenas pasielgė gudriau – aplenkė monakietį antroje DRS zonoje ir išliko priekyje Ch.Leclerco.

Monakietis tada ruošė atsakomąjį manevrą, bet jo planus sujaukė avarija rikiuotės gale, dėl kurios buvo pradėtos rodyti geltonos vėliavos. Teisėjai prieš finišą jau leido naudoti DRS sistemą, bet Ch.Leclercas aplenkti M.Verstappeno nespėjo.

Ch.Leclercas su 45 taškais liko čempionato lyderiu. Antras rikiuojasi C.Sainzas jaunesnysis (33), trečias – M.Verstappenas (25). Konstruktorių įskaitoje dominuoja „Ferrari“ (78), lenkianti „Mercedes“ (38) ir „Red Bull“ (37).

Trečiosios sezono lenktynės balandžio 10 d. vyks Australijoje.

