„F-1“ kvalifikacijoje – šiurpi Schumacherio avarija ir pirmoji karjeroje Perezo „pole“ pozicija

Fiasko patyrė septyniskart pasaulio čempionas britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“). Jis ratą įveikė per 1 min. 30.343 sek. ir užėmė vos 16-ą vietą, net nepatekdamas į antrąją kvalifikacijos dalį.

Yuki Tsunoda („AlphaTauri“) dėl bolido problemų nenuvažiavo greičiausio rato, kanadietis Nicholas Latifi („Williams“) sudaužė bolidą, tad britui tereikėjo aplenkti 3 važiuojančius varžovus, kad patektų į antrąją kvalifikacijos dalį, bet jis to nepadarė.

Antroje kvalifikacijos dalyje ilgam teko rodyti raudoną vėliavą po rimtos vokiečio Micko Schumacherio („Haas“) avarijos lekiant dideliu greičiu. Vokietis tiesiog rėžėsi į barjerus.

Legendinio Michaelio Schumacherio sūnus po avarijos buvo nugabentas į ligoninę. Laimei, „Haas“ komanda pranešė, kad vokietis buvo sąmoningas.

Vėliau patvirtinta, kad M.Schumacheris spėjo pabendrauti su mama.

Pati komanda dar kiek vėliau išplatino pranešimą, kad vokietis rimtų sužalojimų išvengė, bet vis vien dėl saugumo buvo nugabentas į ligoninę nuodugniems tyrimams.

UPDATE: Mick is physically in a good condition but will be flown by helicopter to hospital for further precautionary check-ups. #HaasF1 #SaudiArabianGP