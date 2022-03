Šiurpią avariją patyręs Schumacheris praleis sekmadienio lenktynes

Lenktyninkas antrosios sesijos metu vakar lėkdamas milžinišku greičiu nesuvaldė bolido ir rėžėsi į saugos atitvarus. Jo bolidas po smūgio praktiškai lūžo pusiau.

Vokietis ne iš karto išlipo iš bolido. Baimindamiesi galimų rimtų sužalojimų greitai į avarijos vietą atskubėjusi medikų komanda neskubėdama jį ištraukė ir iškart nugabeno į ligoninę.

Vis dėlto, kaip vėliau paaiškėjo, M. Schumacheris sąmonės niekada nebuvo praradęs, o ir išvengė rimtų sužalojimų. Tačiau jis vis vien naktį praleido ligoninėje, kur jam buvo atlikti papildomi tyrimai.

Komanda vėliau išplatino pranešimę, kad saugumo sumetimais nusprendė, jog vokietis lenktynėse sekmadienį nestartuos.

Žinute pasidalijo ir pats sportininkas.

„Sveiki visi, noriu pasakyti, kad man viskas yra gerai. Ačiū visiems už gražias palaikymo žinutes. „Haas“ bolidas šeštadienį buvo puikus. Mes grįšime stipresni kitą kartą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė M. Schumacheris.

