TV3 naujienos > Sportas

Drama Bragoje: Vilius Gaubas pergalę pasiekė po 3 valandų 35 minučių kovos

2025-09-30 21:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-30 21:20

Geriausias Lietuvos tenisininkas 20-metis Vilius Gaubas (ATP-165) tęsia turnyrų maratoną ir po ATP „Challenger“ turnyro Lisabonoje atvyko į kitą Portugalijos miestą – Bragą. Šeštadienį po burtų traukimo buvo pranešta, kad lietuvis „Braga Open“ starte susitiks su 23-ejų olandų Guy den Oudenu (ATP-160). Visgi, pastarasis paskutinę akimirką organizatorius informavo, kad patyrė kairiojo kelio traumą, todėl turnyre nebestartuos.

Vilius Gaubas prieš Alexį Klegou | Sauliaus Čirbos nuotr.

Geriausias Lietuvos tenisininkas 20-metis Vilius Gaubas (ATP-165) tęsia turnyrų maratoną ir po ATP „Challenger" turnyro Lisabonoje atvyko į kitą Portugalijos miestą – Bragą. Šeštadienį po burtų traukimo buvo pranešta, kad lietuvis „Braga Open" starte susitiks su 23-ejų olandų Guy den Oudenu (ATP-160). Visgi, pastarasis paskutinę akimirką organizatorius informavo, kad patyrė kairiojo kelio traumą, todėl turnyre nebestartuos.

Atsilaisvinusią V. Gaubo varžovo vietą užėmė kvalifikaciją įveikęs 25-erių Belgijos atstovas Buvaysaras Gadamauri (ATP-591). Lietuvio ir belgo mačas truko net 3 valandas 35 minutes, kol V. Gaubas galiausiai išplėšė pergalę rezultatu 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

V. Gaubas penktajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“, o septintajame geime susikūrė dar tris tokias progas ir galiausiai atitrūko nuo varžovo. Kai jau atrodė, kad V. Gaubas ramiai užbaigs setą, jis sužaidė blogiausią geimą savo padavimų metu, pralaimėdamas jį „sausu“ rezultatu (5:5). Pratęsimas prasidėjo neįprastai – tenisininkai pelnė net po 4 taškus varžovo padavimų metu. V. Gaubas vėliau pralaimėjo ir 5-ą tašką po savo padavimo, suteikdamas belgui „set pointą“ (5:6). B. Gadamauri savo šanso nepaleido vėjais – V. Gaubas prastai priėmė belgo padavimą ir pralaimėjo setą.

Antrojo seto pradžioje tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis. Vėliau belgas kiek atitrūko (1:3), bet V. Gaubas netrukus panaikino deficitą (3:3), kai grįžo į kortą po medicininės pertraukėlės dėl rankos skausmų.

Septintajame geime B. Gadamauri nerealizavo 3 „break pointų“, o aštuntajame V. Gaubas iššvaistė net 5 tokias progas. Lemtingu šiame sete tapo itin ilgas dešimtasis geimas, kai lietuvis ketvirtu bandymu realizavo „set pointą“ paduodant varžovui. Įdomu tai, kad belgas tą geimą pralaimėjo pirmaudamas 40:0.

Abu tenisininkai trečiajame sete ilgą laiką puikiai padavinėjo kamuoliuką. V. Gaubas „break pointų“ laukė iki aštuntojo geimo, kai nerealizavo abiejų savo galimybių. B. Gadamauri 3 „break pointus“ susikūrė devintajame geime, bet irgi švaistė savo progas. Dešimtajame geime lietuvis atsidūrė per tašką nuo pergalės, tačiau tada smūgiavo į tinklą. Netrukus V. Gaubas susikūrė antrą „match pointą“. Šį kartą bokštelio teisėjas sušuko užribį po belgo smūgio ir lietuvis pasiekė pergalę.

B. Gadamauri pasiekimai profesionalų tenise – kuklūs. Jis ATP reitinge nėra buvęs aukščiau 515-os pozicijos ir nėra laimėjęs ITF vyrų vienetų turnyrų. ATP „Challenger“ turnyruose per karjerą B. Gadamauri toliausiai yra nukeliavęs iki aštuntfinalio.

Belgijos atstovas per profesionalo karjerą anksčiau buvo sutikęs 2 lietuvius: 2017 m. 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:2) išvargo pergalę prieš Henriką Traškiną, o 2019 m. 6:2, 0:6, 3:6 neatsilaikė prieš Lauryną Grigelį.

Šiemet B. Gadamauri jau penkiuose ITF turnyruose pasiekė pusfinalį, bet į finalą nėra patekęs nuo 2023 m.

V. Gaubui pergalė užtikrino 6 ATP vienetų reitingo taškus ir 1535 eurus, o aštuntfinalyje jo lauktų buvusi 16-oji pasaulio raketė italas Marco Cecchinato (ATP-275). 

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bragoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.

