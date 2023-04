Dončičius prisiėmė atsakomybę dėl prasto „Mavericks“ sezono

„Aš esu komandos lyderis. Tai mano atsakomybė“, – sakė 23 metų slovėnas.

Praėjusiame sezone Dalaso ekipa žaidė Vakarų konferencijos finale, o šiame dabar užima 11-ąją vietą ir greičiausiai nepateks net į įkrintamąsias.

„Dabar nėra komandoje tokio susižaidimo, koks buvo praėjusiais metais. Praėjusiame sezone tai buvo didžiausias veiksnys. Susižaidimas neatsiranda iš karto, tam reikia laiko“, – sakė krepšininkas.

"I don't think the offense is a problem, and I always said this. It's our defensive end. I think anybody can score on us. Whoever it is, anybody can score on us."



- Luka Doncic



